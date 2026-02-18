Duro cruce de acusaciones entre senadores gallegos del PP, PSOE y BNG por la transferencia de la AP-9

Javier Lizón | EFE

Un intenso intercambio de acusaciones, reproches y descalificaciones han protagonizado esta mañana en el Senado diputados gallegos del PP, PSOE y BNG en medio del debate suscitado por el grupo popular para reclamar al Gobierno central la transferencia a la Xunta de la titularidad de la AP-9. La propuesta llevó de inicio a la representante del BNG, Carme da Silva, a advertir que «hai que ter a cara moi dura», en referencia a la presentación de la petición de transferencia hecha por el PP, al recordar que si no hubiera prorrogado en el año 2000 el Gobierno de José María Aznar la concesión en favor de Audasa, la autopista sería gratis desde hace tres años. «O PP o que debería facer é pedir perdón á sociedade galega», dijo la nacionalista que, sin embargo, adelantó su respaldo a la propuesta popular, eso sí, añadiendo que se inste al Ejecutivo central a anular la actual concesión siguiendo la pauta marcada por la Comisión Europea, que considera ilegal la prórroga otorgada hace 26 años.

La misma decisión de prorrogar el contrato de la concesionaria que llevará la obligación de pagar peajes hasta el año 2048, motivó al senador socialista gallego Manuel Mirás, a aludir a «un maltrato a Galicia» por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy al impedir durante los siete años de su presidencia un debate como el que hoy se llevó a cabo en la Cámara Alta. «Y el señor Núñez Feijoo desde la presidencia de la Xunta no abrió la boca, se quedó mudo entonces en favor de su partido», añadió. El PSOE anunció su voto en contra de la moción del PP, recalcando que lo importante para los gallegos es pagar cada vez menos por el uso de la AP-9 y debatir de manera pausada y legalmente blindada qué hacer con la titularidad de la autopista.

«Las enmiendas que presentan son una auténtica vergüenza, un insulto a Galicia y las vamos a rechazar», clamó desde la tribuna la popular Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos y, por tanto, gallega al igual que sus antecesores en el uso de la palabra. «Es una traición. Sánchez es presidente del Gobierno gracias al BNG. Usted (dirigiéndose a Carme da Silva), no quiere la transferencia, «es una nacionalista de pacotilla, y los senadores del PSOE, unos serviles. ¿Qué cachondeo es este?», elevó el tono Arévalo. «Son unos traidores a Galicia y a sus votantes, llevan siete años para rescatar la concesión y dan 2.400 millones a la concesionaria en pago de las bonificaciones. ¡Es un negocio! Transferencia da autopista xa!», gritó la senadora del PP, quien aseguró que las enmiendas de socialistas y nacionalistas van en contra de lo votado por ellos mismos y la totalidad del Parlamento gallego exigiendo la transferencia a la Xunta del vial Ferrol-Tui.

«Poucas veces na miña experiencia parlamentaria teño asistido a unha intervención tan carente de ética», respondió la nacionalista Da Silva, a la vez que explicó que la enmienda presentada por el BNG no pretendía corregir la petición del PP sino añadir la opción de la anulación de la concesión a la propuesta de transferencia. La nacionalista recordó que en el mandato de Rajoy el PP vetó el debate sobre la transferencia, y que dicha formación, como añadió hace también el PSOE cuando gobierna el Estado, niegan el traspaso a Galicia de manera cerrada. «Fan unha cousa en Galicia e outra en Madrid», añadió Da Silva, al tiempo que pidió al PSOE que retire la enmienda con la que entiende solo trata de dilatar la adopción de un acuerdo sobre la transferencia de la AP-9.

La defensa de las posiciones ante la propuesta popular puso en escena al senador lucense del PSOE César Mogo, para calificar de «desvergüenza» la presentación de la moción del PP por ser el partido que privatizó la autopista y amplió su concesión, así como aceptó con Alberto Núñez Feijoo al frente de la Xunta que en lugar del traspaso se hiciese un comisión de trabajo entre los Gobiernos central y autonómico para abordar la gestión de la infraestructura. «Han legitimado un atraco y ahora traen aquí un panfleto para atacar al PSOE», argumentó Mogo. «No están legitimados, pues han condenado a Galicia a la desvergüenza», dijo el senador socialista.

Para Mogo, la sociedad gallega debe de esperar a ver cuál es el dictamen al que puede llegar el Tribunal Europeo de Justicia sobre la legalidad de la prórroga de la concesión y evitar pagar ahora a la concesionaria, una factura que en lugar de ser milmillonaria podría ser «por cuatro duros», aseguró. «Le entran las prisas para beneficiar a una empresa». El socialista reprochó al BNG el apoyo que va a dar a la propuesta presentada por el PP. «Tendrán que dar muchas explicaciones», advirtió a los nacionalistas.

«No le duele la cara», volvió a elevar el tono la popular Nidia Arévalo. «Estamos hartos. Basta ya de que se rían de los gallegos y el BNG es el más culpable de todos y los senadores gallegos del PSOE, unos serviles», zanjó la popular, que aprovechó el cierre del debate para reclamar la eliminación urgente de los peajes en el tramo Vigo-Tui para evitar la construcción en túnel de la A-52 de O Porriño hasta el centro de la ciudad olívica.