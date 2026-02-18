Alta velocidad, Xacobeo y mayor cooperación transfronteriza protagonizan el primer encuentro entre Alfonso Rueda y Pedro Duarte

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el nuevo alcalde de Oporto, Pedro Duarte, este miércoles en la ciudad portuguesa B. S.

Cualquier encuentro institucional entre representantes gallegos y del norte de Portugal está destinado a recalcar la prioridad común que desde hace años es la conexión de alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Oporto. Así fue en la última reunión entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el ya exalcalde de Oporto Rui Moreira, y así volvió a ser entre Rueda y el nuevo regidor portuense, Pedro Duarte, que se reunieron este miércoles por primera vez. Anunciaron también su intención de incrementar los contactos culturales y empresariales y promocionar conjuntamente el Xacobeo 2027.

«Para Oporto, la conexión con Lisboa no es más importante que la conexión con Vigo, y me atrevo a decir que, a nivel de país, es más importante que la conexión entre Lisboa y Madrid», señaló Duarte, recordando que la línea entre las dos ciudades atlánticas «no debe ser perjudicada, independientemente de las otras líneas que se estén construyendo», en alusión a una posible preferencia por unir las dos capitales ibéricas. «Las garantías que nos ha dado el Gobierno son claras e inequívocas para cumplir el calendario», añadió, aunque no consiguió aclarar el estado en que se encuentra el primer tramo entre Oporto y Lisboa, atascado en los despachos a causa de discrepancias tan elementales como la travesía sobre el río Duero o la estación de Vila Nova de Gaia.

Duarte y Rueda mostraron fe ciega en el compromiso portugués por llevar la línea hasta la frontera en el 2032, pero el gallego reclamó que el Gobierno de España debe corresponder «a este esforzo grande e estratéxico» que realiza el Gobierno portugués: «E nós seguiremos reclamando axilidade para que se cumpra o compromiso da parte española». Añadió también que «a tramitación en Portugal está moito máis avanzada, sendo máis custosa e probablemente máis complexa», aunque los estudios de impacto ambiental hasta la frontera no han sido aún publicados. «Os posibles atrasos en Portugal non poden xustificar outros atrasos da parte española», insistió.

La insistencia en un tren de alta velocidad, explicó Rueda, no hace olvidar que «debe mellorar o actual material rodante, que xa non se usa en prácticamente ningunha outra liña española». Ambos coincidieron en que «reivindicar a alta velocidade non quere dicir que non deixemos de reclamar isto [mejoras a corto plazo]». Por ejemplo, introduciendo esta prioridad en las cumbres bilaterales que celebran anualmente España y Portugal.

Xacobeo y cooperación cultural

En declaraciones posteriores a su encuentro, que transcurrió a puerta cerrada, Rueda anunció las bases para «comenzar cunha programación cultural conxunta de cara ao Xacobeo de 2027 e darlle continuidade durante o 2028». Recordó que los Caminos de Santiago portugueses están creciendo «de maneira sostida, constante e moi intensa» en los últimos años y que su intención es aprovechar «conxuntamente esa oportunidade para Galicia e unha área máis ampla na que está o norte de Portugal». Actualmente, se estima que hasta 300.000 de los 800.000 peregrinos que llegan a Santiago lo hacen a través de los caminos portugueses y, muchos de ellos, aprovechando el aeropuerto Francisco Sá Carneiro. En ese sentido, Duarte dijo que «hay una conjugación de perspectivas para un futuro común y el Xacobeo es prioritario», y además detalló: «Tendremos algunos eventos centrados en el área literaria, como la Feria del Libro o el festival Babel, y pretendemos que Galicia pueda asociarse y su cultura forme parte de estos grandes eventos».

Por último, el alcalde portugués asumió el compromiso de organizar encuentros entre Galicia y el norte de Portugal, y trabajar con los alcaldes del norte y también círculos empresariales para mejorar las «ya dinámicas relaciones entre ambos lados de la frontera».