La Xunta facilita que 4.000 estudiantes de 189 centros acrediten su nivel de idiomas

Un aula de un instituto de Vilagarcía, en una imagen de archivo. MONICA IRAGO

Durante este curso, la Xunta promoverá la certificación oficial del nivel de idiomas de 4.000 alumnos de 189 centros educativos públicos, mediante la financiación de las pruebas específicas de evaluación. Para ello, la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional destina una partida cercana «aos 400.000 euros para cubrir os custos das probas de competencia lingüística, cunha achega individual de 100 euros por estudante». La medida va dirigida al alumnado de 4º. de la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, que puede optar a la certificación en una única lengua extranjera: inglés, francés, portugués o alemán. «Estas probas permiten acreditar os niveis B1, B2 ou C1 do Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas, tanto nas destrezas orais como escritas», detalló el Ejecutivo autonómico.

Sobre la distribución del alumnado beneficiado, 555 están en 4º. de la ESO, 692 en FP y 2.517 en Bachillerato. Esta actuación se enmarca en el proyecto EduLingüe 2030, que la Xunta informó de que incluye un conjunto de actuaciones «para mellorar a competencia lingüística da mocidade e fomentar o plurilingüismo no sistema educativo».

La relación completa de los centros de Secundaria y Formación Profesional participantes en las pruebas de acreditación de idiomas puede consultarse en el Portal Educativo.

Para facilitar este procedimiento, la consellería convocó una línea de ayudas que permiten a los centros beneficiarios gestionar las pruebas de acreditación de la competencia lingüística en las lenguas extranjeras del alumnado. «Deste xeito, a coordinación e execución dos exames corresponde aos propios centros, que son os encargados de seleccionar os estudantes candidatos, determinar o nivel de certificación e escoller as entidades ou organismos acreditadores oficialmente recoñecidos», concluyó.