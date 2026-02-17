Un nuevo intento de cambio legal en la costa aviva el temor de los propietarios

X.Gago SANTIAGO

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Vista aérea del litoral de Marín, en la ría de Pontevedra
Vista aérea del litoral de Marín, en la ría de Pontevedra CAPOTILLO

La reforma del reglamento de Costas, que el Ejecutivo justifica para evitar sanciones de la UE, abre el tercer conflicto con la Xunta en ocho años

18 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Por tercera vez desde el 2018 el Gobierno y la Xunta chocan por un intento del primero de reformar el reglamento general de costas y modificar el sistema de concesiones, del que dependen miles de edificios

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€