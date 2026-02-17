El nivel de participación en la huelga médica se mantiene en un martes marcado por el festivo

Una paciente, entrando al Hospital Provincial de Pontevedra este martes, en una imagen de archivo. ADRIÁN BAÚLDE

El segundo día de la huelga médica estatal en Galicia se está desarrollando con niveles de participación muy similares a los de este lunes, y las cifras de adhesión al paro vuelven a variar entre Xunta y sindicatos. Aunque considera que los datos «no son representativos» porque la mayor parte del personal del Sergas no tenía que acudir a sus puestos de trabajo por la jornada festiva, el sindicato O'Mega, que convoca los paros en la comunidad, sitúa en el 87 % la participación en los hospitales de Vigo y Pontevedra, donde es día laborable, y en el 24 % en los centros de salud.

La cifra aportada por el sindicato es, como ocurrió el lunes y sucede siempre en este tipo de paros, muy dispar a la ofrecida por Sanidade. El Sergas rebajaba hasta el 16,36 % la adhesión global al paro durante la mañana y la reduce hasta el 2,74 % durante el turno de tarde. En los hospitales, el seguimiento está siendo, de nuevo, mucho más elevado que entre los médicos de los centros de salud. En los siete grandes centros hospitalarios —teniendo en cuenta que es festivo en A Coruña, Lugo, Ourense y Santiago— el seguimiento alcanzó el 22,56 % por la mañana y se redujo hasta el 2,74 % por la tarde; mientras que en los comarcales el seguimiento fue del 9,92 % por la mañana y del 2,44 % por la tarde.

En el caso de la atención primaria, Sanidade sitúa la participación en el 6,65 %, frente al 5,9 % registrado durante el lunes. Entre ellos sobresale el dato registrado en las áreas sanitarias de Pontevedra-O Salnés y Vigo, sin festivo por el entroido. Allí, la participación superaba por la mañana el 8 %. Esta tarde, las cifras de seguimiento en atención primaria están oscilando entre el 2,78 % del área sanitaria de Ferrol y el 10,08 % del área sanitaria de Vigo.

Las reclamaciones de los médicos: un estatuto propio, jornadas de 35 horas y guardias voluntarias E. ÁLVAREZ

Se desconoce, por el momento, el impacto que la huelga está teniendo en la asistencia a los pacientes. Preguntados al respecto, desde el Sergas responden que «recompilarase a información para ser publicada o mércores». Como referencia, en diciembre, los paros obligaron en tan solo dos días a cancelar unas 500 cirugías y 27.000 citas.

La huelga convocada a nivel estatal —con la que los médicos reclaman un estatuto propio, semanas de 35 horas y guardias voluntarias— continuará el resto de la semana, y O'Mega ha programado concentraciones frente a todos los hospitales gallegos durante los próximos días. Serán el martes y el jueves en Pontevedra; el miércoles, jueves y viernes en Santiago, A Coruña, Lugo y Ourense; y todos los días en Vigo. En los centros de salud, el sindicato mantiene convocado para el próximo 2 de marzo un paro con el que exigirá a la Xunta «un plan de choque que permita descongestionar la Atención Primaria y reducir las listas de espera en Galicia».

Cuando la salud del sistema está en riesgo Adolfo Albistur

Más de 175.000 médicos están llamados en toda España a participar en la huelga —que se celebrará durante toda una semana cada mes hasta junio— y en la mayoría de comunidades, los niveles de participación registrados este martes son similares a los recogidos durante la primera jornada, con diferencias importantes entre los datos que ofrecen gobiernos autonómicos y sindicatos. En Madrid, por ejemplo, el paro obligó a suspender durante el lunes más de 7.300 consultas externas y 472 intervenciones quirúrgicas. En Cantabria se tuvo que parar la actividad en 23 quirófanos, y en Murcia el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad ha suspendido de forma provisional varios servicios mínimos por considerarlos excesivos.