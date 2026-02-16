EL PSdeG señala que la suspensión de artículos de la ley eólica por el Constitucional deja en evidencia «un modelo de excepcións e decisións a dedo»

La diputada socialista Patricia Iglesias.

La diputada del PSdeG Patricia Iglesias aseguró este lunes que la suspensión cautelar de las modificaciones a la ley eólica de Galicia, acordada por el Tribunal Constitucional, no paraliza la repotenciación ni las renovables en la comunidad, sino que deja en evidencia «un modelo baseado en excepcións á planificación e nunha ampliación clara da discrecionalidade política nun sector estratéxico», tal y como trasladó. Dichas modificaciones fueron introducidas a través de la ley de acompañamiento a los Presupuestos 2026.

Iglesias recordó que el recurso que el Gobierno de España presentó contra ellas fue admitido a trámite el pasado 29 de enero y que, antes, existió el diálogo institucional. Hubo una comisión bilateral en la que parte de las discrepancias quedaron resueltas. «Iso desmonta o relato dun suposto ataque a Galicia. O que quedaba en cuestión era o núcleo máis delicado da reforma: permitir excepcións á planificación e introducir un mecanismo que ampliaba a discrecionalidade política». La reacción de la Xunta, señaló, fue presentar la suspensión como un agravio y anunciar que se va a personar ante el Constitucional. «Ese é o marco que intentan instalar: confrontación e alarma. Pero hai que separar o ruído dos feitos».

Según explicó la diputada, los hechos son claros: la repotenciación puede seguir tramitándose dentro del marco legal vigente, las renovables no están prohibidas y no existe ninguna decisión contra Galicia. Lo que está suspendido es una modificación concreta que introducía excepciones a la planificación y ampliaba la capacidad discrecional del Consello da Xunta. La diputada socialista subrayó que Galicia sigue funcionando con un plan eólico del año 1997, sin actualización ni adaptación plena a la normativa ambiental europea. «En vez de revisar o plan con transparencia e participación, optouse por introducir excepcións nunha lei de acompañamento. Cando se permiten excepcións, as regras deixan de ser iguais para todos».

Iglesias recordó, además, que en el 2009 el Gobierno de Feijoo modificó la ley del sector eólico al llegar a la Xunta, paralizando el modelo anterior por decisión política. Años después, el propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia confirmó la legalidad del concurso eólico del bipartito, cuyo cambio marcó el inicio de un modelo basado «más en la discrecionalidad que en la planificación», según trasladan los socialistas.

En su ponencia, la diputada socialista puso el foco en la concentración de poder en el Consello da Xunta para decidir qué proyectos se autorizan, incluso fuera de la planificación sectorial y vinculando la energía generada a determinadas industrias. «Nun ámbito que move millóns e condiciona o territorio durante décadas, non pode haber marxe para decisións a dedo. A enerxía non pode depender da discrecionalidade dun órgano político». En este contexto, reclamó máxima transparencia sobre el papel de Recursos de Galicia, sociedad participada por la propia Xunta.

Según traslada el PSdeG, el debate no es si renovables sí o no. «Estamos a favor da transición enerxética e da repotenciación. O que cuestionamos é un modelo que introduce excepcións, concentra decisións políticas e xera dúbidas razoables sobre a igualdade de condicións». Iglesias concluyó señalando que Galicia necesita planificación actualizada, reglas claras y seguridad jurídica. «O problema non é o Tribunal Constitucional. O problema é lexislar ampliando marxes de discrecionalidade e despois presentar a suspensión como un ataque a Galicia».