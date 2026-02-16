Los asesinatos de Mazaricos y Culleredo «le saldrán gratis» a Pandolo si es condenado
A CORUÑA / LA VOZ
GALICIA
El delincuente acaba de ser sentenciado a 24 años por dos intentos de homicidio y el límite de estancia en prisión es de 3017 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
José Manuel Martínez Quintáns, más conocido como Pandolo, tiene 52 años. Detenido en 55 ocasiones —no fueron más, porque la mitad de su vida la pasó en un centro penitenciario—, este peligroso delincuente nacido en