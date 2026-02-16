Los asesinatos de Mazaricos y Culleredo «le saldrán gratis» a Pandolo si es condenado

Alberto Mahía A CORUÑA / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pandolo, en enero en el juicio por dos intentos de homicidio.
Pandolo, en enero en el juicio por dos intentos de homicidio. CESAR QUIAN

El delincuente acaba de ser sentenciado a 24 años por dos intentos de homicidio y el límite de estancia en prisión es de 30

17 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

José Manuel Martínez Quintáns, más conocido como Pandolo, tiene 52 años. Detenido en 55 ocasiones —no fueron más, porque la mitad de su vida la pasó en un centro penitenciario—, este peligroso delincuente nacido en

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
OFERTA FLASH 18€/año solo 1,5€ al mes Suscríbete