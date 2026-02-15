La familia inglesa que es un imán para extranjeros en el área rural de Ourense: «Hace falta que venga más gente»

Uxía Carrera Fernández
Uxía Carrera CORTEGADA / LA VOZ

Mandy, a la derecha, su hijo Tristam, de pie, otra de sus hijas, entre ellos, y Noelia, a la izquierda, una de las trabajadoras de Andanzas Cafetería.
Mandy, a la derecha, su hijo Tristam, de pie, otra de sus hijas, entre ellos, y Noelia, a la izquierda, una de las trabajadoras de Andanzas Cafetería. Santi M. Amil

Mandy y Tristam, madre e hijo, abrieron una cafetería, proyectan una escuela de arte y ayudaron a comprar una docena de viviendas por la zona de Cortegada

16 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La intención de la inglesa Mandy Thody cuando se mudó a Cortegada solo era lograr la vida sencilla en el rural que ansiaba. Sin embargo, en los cinco años que lleva siendo vecina del municipio

