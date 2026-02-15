Diego Calvo pide explicaciones sobre la seguridad del transporte por tren: «Hai unha dúbida razoable»

Pasajeros del tren Vigo-Coruña en el andén de la estación Vigo-Urzaiz en Vialia, este mes. M.Moralejo

El conselleiro de Presidencia de la Xunta, Diego Calvo, considera que hay «unha dúbida razoable» sobre la seguridad del transporte por tren tras los accidentes registrados en Andalucía y Cataluña. Pide explicaciones al Ministerio de Transportes para «saber se efectivamente estaban as cousas ben ou había algún perigo». En una entrevista este domingo en la Radio Galega, hizo un repaso a los retrasos anteriores en la alta velocidad en Galicia, a los que cree que nunca se dio respuesta y, ahora que el ADIF decidió reducir la velocidad de algunos trenes en la comunidad sin otorgar más información, recalcó que «ese problema de seguridade hai que explicalo».

Para Calvo está claro que el hecho de que no se compartiera ninguna información sobre las «incidencias» pasadas y las recientes suspensiones de servicios en el Eje Atlántico es algo que «enfada moito» a todos los usuarios y genera «moitas dúbidas» sobre el transporte ferroviario. Según aseguró el pasado fin de semana, cuando se suspendieron los trenes con salida y llegada a Vigo por el temporal, la Xunta preguntó a Renfe por qué no disponía de transporte alternativo y su respuesta fue que «no podían garantizar cubrir la totalidad de las plazas que tenían vendidas», lo que hizo que no perjudicara a «unos cuantos, sino a todos los usuarios».

Además, Calvo, que posee las competencias autonómicas en transporte, insistió en que la Xunta pidió explicaciones por carta en enero sobre la reducción de velocidad entre Santiago y Ourense porque «o importante nunha situación de emerxencia é ter información», pero «non se dixo absolutamente nada».

La Unión Europea ejercerá de observador en la investigación de la CIAF del accidente de Adamuz La Voz

A estas reclamaciones se sumó la de la conexión ferroviaria de Lugo y Ferrol, el corredor atlántico de mercancías, o el AVE a la frontera portuguesa; así como el rescate de la concesión de la autopista AP-9, sobre el que el Gobierno «négase a falar», lamentó Calvo, pese a que la Xunta cree que «é o momento de plantexarse ese rescate, xa que hai motivos e está xustificado economicamente».

El Gobierno gallego sostiene, en base a un estudio que encargó a este respecto, que el coste de las bonificaciones en el peaje hasta el final de la concesión «é similar ao que custaría rescatala».

Aparte, el conselleiro de Presidencia volvió a reclamar al Gobierno información sobre las alegaciones presentadas al expediente abierto por la Comisión Europea sobre las sucesivas prórrogas de la concesión de la AP-9, sobre lo que la Xunta dio un ultimatum de un mes el pasado 2 de febrero, antes de presentar un recurso contencioso-administrativo para requerir esa información.