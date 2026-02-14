Los médicos marchan en Madrid para exigir un estatuto propio y avisan de más paros

Pancarta desplegada en la cabecera de la manifestación de médicos que tuvo lugar este sábado en Madrid. SERGIO PÉREZ | EFE

Cientos de médicos de toda España, y también con representación gallega, han comenzado este mediodía una manifestación por el centro de Madrid para reclamar un estatuto propio para la profesión médica, independiente del resto del personal del Sistema Nacional de Sanitario, y advertir de que iniciarán nuevas huelgas a partir del próximo lunes. Vestidos muchos de ellos con batas blancas, los profesionales sanitarios portan pancartas con frases como «Hago horas a destajo y me pagan con vocación» o «Mejores condiciones igual a mejor atención» y marchan bajo el lema común Por un estatuto propio del médico y el facultativo.

La marcha fue convocada por seis sindicatos médicos, entre los que figura el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes O'Mega, y ha arrancado desde las inmediaciones del Congreso de los Diputados en medio de un ambiente festivo, con varios manifestantes portando globos rojos con corazones y coreando proclamas como «Mónica dimisión», en alusión a la ministra de Sanidad, Mónica García, o «Este estatuto lo vamos a parar». La protesta concluirá ante el Ministerio de Sanidad, en el Paseo del Prado.

«Nos sentimos muy frustrados porque realmente el modelo que hay ahora no nos permite prestar una atención sanitaria de calidad a los pacientes, que al final es por lo que estamos aquí», ha explicado a Efe Óscar Cordero, médico residente de cuarto año llegado de León. «Queremos dar siempre el mejor servicio y el modelo nos frustra porque supone un detrimento de la calidad asistencial y compromete también la seguridad del paciente», ha añadido.

La manifestación, convocada, aparte de por O'Mega, por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el SMA andaluz, el Metges de Cataluña, el SME vasco y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), tiene por objeto mostrar el rechazo al estatuto que Sanidad acordó con lo sindicatos SATSE-FSES, CC.OO., UGT y CSIF para regular las condiciones laborales de todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud, un texto que llevaba 23 años sin actualizarse.

El sindicato mayoritario de médicos gallegos rechaza el acuerdo anunciado por Sanidad del nuevo estatuto marco A. V.

El comité de huelga médico rechaza abiertamente este acuerdo y reivindica un ámbito de negociación propia para los médicos, al margen del resto del personal sanitario con el fin de reconocer la especificidad de su labor, todo lo concerniente a su formación (MIR), así como planes de prevención de agresiones y mejoras retributivas.

Desde el Gobierno, la ministra Mónica García ha rechazado en varias ocasiones la elaboración de una norma exclusiva para los médicos, al considerar que «rompería la cohesión y generaría desigualdades» en el Sistema Nacional de Salud, y emplazó a los manifestantes a negociar mejoras laborales con las comunidades autónomas.

La marcha que tiene lugar en Madrid es la antesala de nuevas protestas que llevará a cabo las organizaciones convocantes y que empezará con la huelga médica de la semana próxima, que durará cinco días, de lunes a viernes. Los siguientes paros están programados para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos, han detallado que hay concentraciones confirmadas a lo largo de la semana en Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia.

Por su parte, el Sindicato Médico de Galicia (Simega) también avanzó este sábado en un comunicado que secundará la huelga, al llamar a todos los médicos y facultativos que ejercen su profesión en la comunidad a sumarse a estos paros intermitentes con los que pretenden reclamar condiciones propias ante «décadas» de «falta de reconocimiento profesional y retributivo».