Corea del Sur vuelve a alcanzar el podio jacobeo

Imagen de archivo de dos peregrinos coreanos en el Obradoiro en el 2024. XOAN A. SOLER

Y, sin que nadie se lo esperara, de nuevo Corea. Del Sur, por supuesto. El país irrumpió silenciosamente en el Camino hace poco más de una docena de años y cada vez que se hacían públicas las estadísticas de las compostelas aparecía un poco más arriba. Se transformó en el más jacobeo de los países asiáticos (mirando siempre a China por el retrovisor) y en este pasado mes de enero se convirtió en la nacionalidad más numerosa en la oficina del peregrino: 229, por 216 del últimamente imbatible Estados Unidos. Ese puesto de honor invernal lo consiguió también en el 2023 y el 2024 y 2025. China está ahora en séptima posición, con 72 y, el dato curioso que nunca falta, a Malasia volaron doce compostelas.

Obviamente, es solo un mes, y además un mes duro para poner un pie delante del otro, sobre todo este por la lluvia. A pesar de ello llegaron al Obradoiro 2.520 personas, de las cuales 1.671 (66,3 %) eran extranjeras. Y aunque parezca mentira, eso crea tendencia. Habrá que comprobarlo dentro de un año justo. Por lo de pronto, en el total del 2025 Corea quedó en decimotercer lugar.

Ni un Camino más

La Xunta, con buen criterio, comunicó a finales del año pasado que había decidido no aprobar ni un solo Camino de Santiago más en suelo gallego. A una parte de las dos docenas que aspiran a serlo, sin documentación seria que lo respaldase y con un mero interés de algunos ayuntamientos o personas de la zona, las declarará a lo largo de este año itinerarios culturales de interés autonómico. Decisión en suma muy acertada, aunque a ver quién se encarga de su mantenimiento.

Por otro lado, la eterna figura de Elías Valiña, el sacerdote que recuperó el Camino, llegó por primera vez a Belfast y Dublín. Lo hizo de la mano de Aser Álvarez, que presentó el sábado pasado un documental producido por su empresa, Arraianos. El gran interés suscitado lo demuestra que la indispensable reserva de plazas para asistir se cerró un par de semanas antes. Mientras, en Miami la proyección de otro documental sobre el Camino, con peregrinos contando sus experiencias, congregó a numeroso público.