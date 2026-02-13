La Xunta inicia la redacción de la nueva ley de aprendizaje permanente
En los últimos decenios la enseñanza de adultos ha experimentado un cambio drástico y aumentó un 300 % el estudio de español en escuelas oficiales13 feb 2026 . Actualizado a las 18:26 h.
La Xunta acaba de abrir el trámite de consulta pública de la ley de aprendizaje permanente de personas adultas, una norma que sustituirá a la actual, del año 1992. Más de treinta años en los que estos estudios han dado un vuelco. Cae un 50 % el número de personas que realizan enseñanzas generales, como secundaria o bachillerato, pero aumenta un 47 % el alumnado de las no regladas, se duplica el de formación profesional de adultos y crece un 300 % el de ciudadanos que estudian español en las escuelas oficiales de idiomas.
Con esta nueva realidad la Consellería de Educación quiere hacer una ley que dé respuesta a un contexto social totalmente diferente. Y es que cada vez son menos los adultos que necesitan un título básico —al elevarse el nivel de estudios de la población— y más los que vuelven a las aulas para cualificarse más.
Con la consulta pública empieza el trámite de redacción de esta legislación que la Xunta quiere enviar al Parlamento a principios del 2027. Este viernes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, mantuvieron un encuentro en el Gaiás con colectivos implicados en estas enseñanzas para presentar esta norma que pondrá el foco en dos grupos específicos: personas en situación de vulnerabilidad y adultos que buscan mejorar su formación para aumentar su inserción laboral y social. Para ello la formación en línea será una de las apuestas de esta ley.