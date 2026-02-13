La Xunta inicia la redacción de la nueva ley de aprendizaje permanente

La matrícula de español, en la foto enseñanza de este idioma en la escuela oficial de idiomas de Monforte, se triplicó en los últimos decenios CARLOS CORTÉS

La Xunta acaba de abrir el trámite de consulta pública de la ley de aprendizaje permanente de personas adultas, una norma que sustituirá a la actual, del año 1992. Más de treinta años en los que estos estudios han dado un vuelco. Cae un 50 % el número de personas que realizan enseñanzas generales, como secundaria o bachillerato, pero aumenta un 47 % el alumnado de las no regladas, se duplica el de formación profesional de adultos y crece un 300 % el de ciudadanos que estudian español en las escuelas oficiales de idiomas.

Con esta nueva realidad la Consellería de Educación quiere hacer una ley que dé respuesta a un contexto social totalmente diferente. Y es que cada vez son menos los adultos que necesitan un título básico —al elevarse el nivel de estudios de la población— y más los que vuelven a las aulas para cualificarse más.

Los extranjeros que aprenden gallego y español: «Quiero tener un diploma» Jorge Noya

Con la consulta pública empieza el trámite de redacción de esta legislación que la Xunta quiere enviar al Parlamento a principios del 2027. Este viernes, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, mantuvieron un encuentro en el Gaiás con colectivos implicados en estas enseñanzas para presentar esta norma que pondrá el foco en dos grupos específicos: personas en situación de vulnerabilidad y adultos que buscan mejorar su formación para aumentar su inserción laboral y social. Para ello la formación en línea será una de las apuestas de esta ley.