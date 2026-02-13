El PPdeG insiste en la presión sobre el ministro Puente y exige mejoras en las carreteras y el ferrocarril

Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian

Hay una «palpable falta de compromiso» del Gobierno con las infraestructuras de Galicia que se traduce en un «caos ferroviario» y en múltiples deficiencias en las carreteras. Esa es la tesis del PPdeG, explicada hoy viernes por su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, quien reclamó además al Ejecutivo alternativas de movilidad para los usuarios del tren que no pueden viajar -recordó que tuvo que activarlas la Xunta- y «actuaciones de emerxencia» para garantizar la seguridad en vías como la N-550, la A-52, la N-120 o la N-540 cuyo estado, señaló, ha provocado quejas de los vecinos de Lugo.

Pazos apuntó a la falta de mantenimiento e inversión del Ministerio de Transportes, que dirige Óscar Puente, como posible causa de los desperfectos y recordó que un informe de la Asociación Española de Carreteras alerta de la «falta de conservación de las vías con el foco en la falta de inversión». El portavoz reclamó por tanto «un plan integral de conservación urxente da súa rede viaria con actuacións a corto e medio plazo, e con orzamento específico».

Esa reclamación se produce pocos días después de que el presidente de la Xunta Alfonso Rueda, pidiese al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que le había llamado para interesarse por la situación del temporal, medidas para mejorar la situación ferroviaria y de infraestructuras.

El PSdeG pidió al titular de la Xunta que tenga «un poco máis de sentidiño» en sus declaraciones públicas, y apuntaron a los últimos temporales para explicar los cortes en el sistema ferroviario.

La parlamentaria Patricia Otero subrayó que para su partido «a seguridade é o primeiro» y subrayó que desde las Administraciones «non se pode meter medo e alarma social» a los ciudadanos. También negó que haya falta de gasto público en el sistema ferroviario, y calificó la inversión en la red de «histórica».

Su compañero en la Cámara, Aitor Bouza, exigió al conselleiro Diego Calvo que se implique en la resolución de la huelga de transporte en la provincia de A Coruña para que se alcance un «acordo real».

Para los socialistas, las movilizaciones son un síntoma del «colapso» provocado por años de «falta de xestión» del Gobierno autonómico.