El Gobierno veta que se debata en el Congreso la transferencia a Galicia de sus tres aeropuertos

Viajeros en el aeropuerto de Lavacolla, en Santiago. XOAN A. SOLER

El Congreso de los Diputados no podrá debatir sobre la conveniencia o no de transferir a Galicia la titularidad y gestión de los tres aeropuertos existentes en la comunidad. El Gobierno central ha expresado su disconformidad con que se lleve a cabo dicho debate, posición que se ha traducido en el decaimiento de la proposición de ley orgánica presentada por el diputado del BNG, Néstor Rego, para que la Cámara Baja escuchase, entre otras cuestiones, las quejas existentes en Galicia sobre la gestión de sus terminales aéreas y su inexistente coordinación. La postura de disconformidad expresada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez contra la transferencia a la Xunta de los aeropuertos de interés general ha llevado a la Mesa del Congreso a comunicar hoy su decisión de no tomar en consideración la propuesta canalizada desde el grupo mixto y no incluirla, por tanto, en los próximos plenos de la cámara.

Pedro Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, acordaron el mes pasado en una reunión en la Moncloa llevar a cabo un nuevo encuentro al máximo nivel antes del mes de abril para analizar, entre otras materia, el traspaso de la gestión de los aeropuertos vascos a la Administración de dicha comunidad. Tras la cumbre entre ambos mandatarios, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, advirtió que dicha negociación «se hará de acuerdo a la Constitución, al Estatuto de Gernika y a las pretensiones que tenemos que compartir el Gobierno autonómico y el Gobierno de España». A continuación, Torres se mostró convencido de que se seguirá avanzando en el traspaso de los aeropuertos vascos, aunque «no sin dificultades».

En paralelo, la Generalitat aprobó también en enero la creación de la Autoridad Aeroportuaria de Catalunya para propiciar que la Administración autonómica tome parte en el futuro en la gestión de los aeropuertos catalanes y darle una visión global a dicho modo de transporte. Maurici Lucena, presidente de Aena, respondió a ambos movimientos negando la legalidad de las hipotéticas cesiones aeroportuarias, dado que el 49 % de la empresa depende de capital privado. «La cesión de parcelas o la transferencia de aeropuertos a terceros por acuerdos políticos, por mucho que quisiera imponer en el consejo de administración, serían nulas de pleno derecho», concretó el responsable de Aena, abierto, eso sí a «avanzar en la coordinación con las comunidades autónomas y administraciones locales» en materia aeroportuaria.

El BNG planteó la necesidad de transferir los aeropuertos de Santiago, A Coruña y Vigo a la Xunta para poner fin a su concepción de infraestructuras basadas en «un concepto centralizado que reduce la autonomía en su gestión», incluyó su diputado en el escrito de argumentación de la proposición de ley. Rego defiende la necesidad de coordinar los aeropuertos entre sí y con otros métodos de transporte en Galicia, y dejar de ejercer como piezas ideadas para «fortalecer» otras pistas como la de Madrid. «Los aeropuertos gallegos no cuentan con una estrategia coordinada, definida y clara para poder tejer una red de enlaces aéreos que responda a los intereses y prioridades reales de Galicia», añadió el nacionalista.