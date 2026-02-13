Abierto el plazo para solicitar el bono Emancípate

Jóvenes y estudiantes esperan frente a una inmobiliaria de Santiago. Sandra Alonso

La Xunta abrió este viernes el plazo para solicitar el Bono Emancípate destinado a jóvenes menores de 36 años, que dispondrán hasta el 30 de abril a las ocho de la tarde —salvo que se agote el crédito disponible— para presentar sus solicitudes mediante el formulario normalizado disponible en la sede electrónica del Gobierno gallego. Esta iniciativa, a la que la consellería de Cultura, Lingua e Xuventude destina un presupuesto de 3 millones de euros —uno más que en el 2025—, tiene como objetivo que la juventud gallega cuente con un incentivo económico a la hora de independizarse, ya sea en una vivienda de alquiler o en propiedad, para costear la adquisición de mobiliario y diversos artículos decorativos, de baño, menaje de cocina, textiles o algunos electrodomésticos esenciales.

Podrán acceder a esta ayuda, dentro del tramo de edad indicado, las personas que cumplan los requisitos recogidos en las bases, como no haber recibido la ayuda el año pasado, disponer al menos de una fuente regular de ingresos o que la suma de los ingresos anuales de la unidad de convivencia sea igual o inferior a cuatro veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (o igual o inferior a tres veces en el caso de personas sin unidad de convivencia).

Deberán poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, además de estar empadronadas en la vivienda en la que vayan a residir. Es necesario ser titular de un contrato de alquiler formalizado con posterioridad al 30 de abril del 2025, con una duración mínima de un año, o, en su caso, haber adquirido una escritura pública de compraventa de vivienda también con posterioridad a esa misma fecha. En el caso de quienes vivan como arrendatarios, las personas incluidas en la convocatoria recibirán 1.500 euros para destinarlos a los gastos mencionados, mientras que las que soliciten la ayuda tras haber adquirido su vivienda en propiedad recibirán un total de 3.000 euros.

Cabe destacar que, una vez concedidas las ayudas, estas se harán efectivas a través de una tarjeta monedero virtual expedida a nombre del beneficiario, que deberá utilizarse, con fecha límite del 31 de diciembre de 2026, para compras realizadas en comercios físicos de Galicia. No podrá utilizarse para compras a distancia.

Alcanzar 1.400 personas

Con esta segunda edición del bono Emancípate, el Gobierno gallego continúa dando respuesta a las demandas que presenta la juventud ante las dificultades de acceso a una vivienda que les permita iniciar un proyecto de vida independiente, complementando las políticas que desarrolla en este ámbito con una propuesta diferente, orientada a cubrir otras necesidades como los gastos que conlleva la puesta en marcha de un hogar.

En su primera convocatoria, en el 2025, se presentaron un total de 3.718 solicitudes y, tras autorizarse una ampliación de crédito por importe de 250.000 euros, que se sumó a los 2 millones iniciales, la ayuda llegó a un total de 1.066 personas: 584 jóvenes que se emanciparon en una vivienda de alquiler y 482 que lo hicieron en régimen de propiedad. Así, con el incremento del presupuesto para esta segunda convocatoria y en función del número de solicitudes en régimen de alquiler y de propiedad, se estima poder llegar a unas 400 personas más.