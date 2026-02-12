Volar de Galicia a Madrid, a 1.123 euros

Carlos Punzón
Carlos Punzón VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen de la estación de tren de Santiago, el lunes pasado.
Imagen de la estación de tren de Santiago, el lunes pasado. PACO RODRÍGUEZ

Air Europa elevó el domingo los precios de sus billetes hasta en un 424 % coincidiendo con un incremento de la demanda por la huelga ferroviaria. Un AVE llegó a Vigo con un solo pasajero

12 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las compañías aéreas han repercutido en el precio de sus billetes la huelga ferroviaria que terminó el miércoles tras tres días de paro, así como las consecuencias del temporal que cortó la comunicación en el

