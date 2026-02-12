El viento obliga a reducir la velocidad y causa retrasos de hasta una hora en los trenes entre Galicia y Madrid

Pasajeros, concentrados en la estación de Chamartín, en Madrid, esta tarde.

Las limitaciones de velocidad activadas, según explica Renfe, «por las condiciones del tiempo», están causando este jueves retrasos significativos, de hasta una hora, en los trenes que viajan entre Galicia y Madrid. Las demoras se producen en ambos sentidos de la circulación y fuentes de ADIF apuntan a los vientos laterales como la principal causa detrás de estas incidencias. Según indican, las fuertes rachas en la zona de Puebla de Sanabria, en Zamora, han obligado a limitar la velocidad los 160 kilómetros por hora.

Entre los trenes afectados, la demora más considerable la sufrió un AVE que llegó a la capital española desde Vigo a las 18.38 horas. Lo hizo 61 minutos más tarde de la hora prevista. Pero no es el único servicio afectado. En sentido Galicia, un AVE con destino A Coruña no salió hasta 18.06 horas, 56 minutos más tarde. Las demoras se han ido acumulando, y ese tren provocó que un AVLO con destino Vigo, programado para las 18.06 horas, no saliese de la estación de Chamartín hasta 37 minutos después.

Las incidencias no solo afectan a los trenes con destino Galicia, sino también a otros convoyes que se dirigen a las estaciones del norte y noroeste de España. A estas horas, la aplicación de Renfe notifica un retraso de 73 minutos en un tren a Valladolid, y una demora de 21 minutos en un servicio a Irún. El viento en esas zonas también estaría obligando a reducir la velocidad. En Madrid, la situación está provocando que decenas de personas se concentren ante las puertas de embarque de la estación de Chamartín, origen y destino de los convoyes que cubren las rutas entre la capital española y la comunidad gallega, a la espera de saber con cuánto retraso acabarán saliendo los trenes.

Desde el administrador ferroviario precisan que al viento en algunos puntos del trayecto se une el hecho de que existan —en la conexión entre Galicia y Madrid— puntos de vía única. Al reducir la velocidad de los trenes, el paso por los tramos de vía única se demora, haciendo esperar a los trenes que vienen detrás y acrecentando así las demoras. No es la primera vez que el ADIF se ve obligado a reducir la velocidad de los convoyes a 160 kilómetros por hora debido a las malas condiciones meteorológicas. Hace apenas dos semanas, el 26 de enero, el administrador aplicó la misma restricción durante 48 horas a consecuencia del temporal. En esta ocasión, por el momento, se desconoce cuánto tiempo durará la limitación. «Seguimos atentamente la evolución del tiempo», añaden.