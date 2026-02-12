Pablo Núñez, geólogo: «Fallamos en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras»

Sara Pérez Peral
Sara Pérez REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Pablo Núñez, delegado en Galicia del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España.
Pablo Núñez, delegado en Galicia del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos de España.

Delegado en Galicia del Colegio Oficial de Geólogos de España, explica que hay obras que se diseñaron con parámetros de lluvia y comportamientos del terreno que probablemente ya no sean válidos

13 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Un talud que era estable hace diez años puede no serlo hoy, más teniendo en cuenta la presión de la lluvia sobre los suelos. Unas condiciones meteorológicas extremas, sumadas a la falta de vigilancia y

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta