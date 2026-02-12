Pablo Núñez, geólogo: «Fallamos en la conservación y mantenimiento de las infraestructuras»
REDACCIÓN / LA VOZ
Delegado en Galicia del Colegio Oficial de Geólogos de España, explica que hay obras que se diseñaron con parámetros de lluvia y comportamientos del terreno que probablemente ya no sean válidos13 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Un talud que era estable hace diez años puede no serlo hoy, más teniendo en cuenta la presión de la lluvia sobre los suelos. Unas condiciones meteorológicas extremas, sumadas a la falta de vigilancia y