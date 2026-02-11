Sanidade crea dos grupos de trabajo para presentar un nuevo modelo de atención primaria en seis meses

Elisa Álvarez González
Elisa Álvarez SANTIAGO / LA VOZ

Centro de salud de la praza de Ferrol, en Lugo
Centro de salud de la praza de Ferrol, en Lugo LAURA LEIRAS

La Xunta traslada un aumento retributivo a los médicos de urgencias de cinco euros la hora en su jornada complementaria

11 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Mientras el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparecía en el Parlamento en la mañana de ayer, los sindicatos mantenían una reunión con responsables de la consellería con el mismo objetivo, avanzar en el ámbito

