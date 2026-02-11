Sanidade crea dos grupos de trabajo para presentar un nuevo modelo de atención primaria en seis meses
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
La Xunta traslada un aumento retributivo a los médicos de urgencias de cinco euros la hora en su jornada complementaria11 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Mientras el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, comparecía en el Parlamento en la mañana de ayer, los sindicatos mantenían una reunión con responsables de la consellería con el mismo objetivo, avanzar en el ámbito