Los ríos Avia, Miño y Louro, en alerta roja en algunos puntos por riesgo de desbordamiento

El río Miño, a su paso por Outeiro de Rei, este martes. Óscar Cela

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha elevado esta mañana a nivel rojo la alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos Avia, a su paso por la localidad ourensana de Ribadavia; el Miño, en A Peroxa; y el Louro, en Tui. Según detalla el 112 Galicia, este nivel implica un «risco moi elevado» en la zona, donde el nivel de agua «supone un riesgo directo de inundación». Por este motivo, las autoridades recomiendan evitar cualquier actividad en las proximidades de estos tres ríos en los puntos señalados. Todo ello en un contexto en el que la Xunta mantiene activo el Plan Inungal —por riesgo de inundaciones— en fase de preemergencia. Además, Emerxencias mantiene en nivel naranja y recomienda precaución en zonas próximas a las riberas de los ríos Mero (Cambre), Xubia (San Sadurniño), Barcés (Abegondo) y Tambre (Trazo), en la provincia de A Coruña; Gallo (Cuntis), Umia (Ribadumia), Tea (Salvaterra de Miño) y Miño (Salvaterra de Miño), en Pontevedra; y Avia (Ribadavia), Miño (Ourense,), Limia (Bande) y Sil (O Barco de Valdeorras), en Ourense.

Control en la demarcación Miño-Sil

En la demarcación de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), hay tres puntos de control de ríos que coinciden con el nivel rojo activado por el Gobierno autonómico. Se trata del río Miño en A Peroxa; del río Louro en Tui; y de la confluencia de los ríos Miño y Avia, en Ribadavia. Igualmente, hay seis puntos de control en nivel naranja, dos de ellos en el río Sil en O Barco de Valdeorras (Ourense), el río a su paso por la ciudad de Ourense, el río Avia en Ribadavia, el río Miño en Salvaterra (Pontevedra) y el río Tea, también en Salvaterra. En cuanto a los embalses, la mayoría están entre el 85 y el 90 % de su capacidad, y están desaguando varias presas: San Martiño de Sil en Quiroga, Montefurado en Quiroga, Bao en O Bolo, Prada-A Veiga y Velle-Ourense.