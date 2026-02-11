Fina Paulos, mejor profesora de España: «A mis hijas les quité horas de juego»
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Cuenta que el camino hasta conseguir plaza no fue sencillo, pero valió la pena. Ahora da clase de inteligencia artificial en el instituto de Zas a sus fanequillas, como se refiere a sus alumnos: «Han visto algo especial en mí»12 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Desde muy pequeña, el objetivo de Fina Paulos (Bergondo, 1972) era ser profesora. Es curioso, porque no recuerda su primer día de clase. Empezó enseñando a sus vecinos con 13 años, luego en una academia