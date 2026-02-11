Fina Paulos, mejor profesora de España: «A mis hijas les quité horas de juego»

Sara Pérez Peral
sara pérez REDACCIÓN / LA VOZ

La profesora Fina Paulos, en el instituto de Zas
La profesora Fina Paulos, en el instituto de Zas BASILIO BELLO

Cuenta que el camino hasta conseguir plaza no fue sencillo, pero valió la pena. Ahora da clase de inteligencia artificial en el instituto de Zas a sus fanequillas, como se refiere a sus alumnos: «Han visto algo especial en mí»

12 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Desde muy pequeña, el objetivo de Fina Paulos (Bergondo, 1972) era ser profesora. Es curioso, porque no recuerda su primer día de clase. Empezó enseñando a sus vecinos con 13 años, luego en una academia

