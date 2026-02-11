El ferrocarril tendrá un protocolo de alerta meteorológica para evitar suspensiones arbitrarias como las que sufrió Galicia
El acuerdo con los sindicatos incluye la creación de un grupo de trabajo para poner en marcha un marco de actuación «común y coordinado», inexistente actualmente11 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El accidente de Adamuz y, sobre todo, los efectos de las lluvias en la red de cercanías catalana —con la muerte de un maquinista en Gelida tras la caída de un muro de contención— están detrás