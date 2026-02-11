El ferrocarril tendrá un protocolo de alerta meteorológica para evitar suspensiones arbitrarias como las que sufrió Galicia

Pablo González
Pablo González REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

La línea de alta velocidad del eje atlántico discurre por un paso elevado en la zona inundable del Umia
La línea de alta velocidad del eje atlántico discurre por un paso elevado en la zona inundable del Umia SERGIO SUEIRO

El acuerdo con los sindicatos incluye la creación de un grupo de trabajo para poner en marcha un marco de actuación «común y coordinado», inexistente actualmente

11 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El accidente de Adamuz y, sobre todo, los efectos de las lluvias en la red de cercanías catalana —con la muerte de un maquinista en Gelida tras la caída de un muro de contención— están detrás

