Varias líneas ferroviarias sufren cancelaciones e incidencias en Galicia pese a la desconvocatoria de huelga

La circulación ferroviaria en Galicia está sufriendo este martes incidencias y cancelaciones de trenes pese a que los sindicatos mayoritarios desconvocaron la huelga tras llegar a un acuerdo con el Ministerio de Transportes. Los usuarios de algunos de las líneas de media distancia que recorren el eje atlántico en hora punta, que muchos utilizan para ir a trabajar o a estudiar, se encontraron esta mañana con que su frecuencia había sido suspendido. «Como consecuencia de una incidencia operativa derivada de la huelga, tu tren no va a circular y no podemos garantizar un plan alternativo por carretera», dice el mensaje enviado por Renfe a los afectados.

Más en profundidad, la entidad pública informó de la supresión de dos trenes que debían circular entre Vigo y A Coruña, con salida desde la ciudad olívica a las 07.00 y a las 08.00 horas. También fueron cancelados en dirección contraria previstos para las 11.06 y las 12.00 horas de este martes.

La huelga afecta también con un tren suprimido entre Ourense y A Coruña (debía salir a las 06.40 horas), otro entre Vigo y Ourense (07.47 horas), uno de Vigo a Oporto (08.55 horas) y otro en el sentido inverso. Lo mismo sucedió con un servicio de Ourense a A Coruña que tenía hora de salida a las 09.55 horas. «Se mantienen habilitados cambios y anulaciones gratuitos. Lamentamos las molestias que esta situación te pueda originar. Estamos trabajando para restablecer la normalidad del servicio lo antes posible. Gracias por tu comprensión», señaló Renfe en su mensaje a los usuarios.

Además de las cancelaciones, otros servicios circulan con retrasos e incidencias. Es el caso del servicio regional entre A Coruña y Vigo Guixar, en el que el tramo entre Santiago y Vilagarcía se realiza por la vía de alta velocidad, por lo que los pasajeros con destino Osebe, Padrón, Pontecesures y Catoira tienen que realizar la parte final de su viaje por carretera. También sufrieron retrasos las líneas entre Ferrol-A Coruña (la llegada estaba prevista para 10.27) y Monforte-A Coruña (el final del trayecto era a las 10.13).