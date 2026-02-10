El Sergas acaba con las plazas de médicos de familia con obligación de guardias

Foto del centro de salud de A Cuña, el pasado mes de diciembre, durante de una de las jornadas de huelga de médicos SANTI M. AMIL

En el año 2022, y ante la dificultad para ocupar plazas de difícil cobertura, el Sergas creó una nueva categoría, la de facultativos especialistas de atención primaria (FEAP), cuyos puestos se otorgaron por concurso de méritos y sin necesidad de oposición. Como contrapartida, estas plazas llevan acarreada la obligación de realizar una media de dos guardias en los PAC. El pasado octubre, al mantenerse el déficit de médicos, la Xunta planteó que todas las vacantes de los centros de salud se transformasen en FEAP, provocando un rechazo frontal de los colegios médicos y las sociedades científicas. Hasta tal punto que la Consellería de Sanidade ha decidido ahora hacer todo lo contrario, es decir, acabar con esta categoría y convertir de forma progresiva todas estas plazas en puestos de medicina de familia, sin obligación de guardias. Este martes en el pleno del Parlamento el responsable de la política sanitaria, Antonio Gómez Caamaño, dio la primeras cifras: de las 238 plazas que había ya se han revertido 74.

Esta es una de las medidas anunciadas en una comparecencia parlamentaria sobre la situación de la atención primaria, un nivel asistencial en el que se mantiene la escasez de profesionales que tensiona el sistema. De ahí que Caamaño haya anunciado una reforma «en profundidade» que se presentará en un plazo de seis meses, antes del verano. Para ello se constituirán dos grupos de trabajo, uno de recursos humanos, centrado en la ordenación personal y el régimen retributivo, y otro en el ámbito asistencial.

Las declaraciones se producen días antes de la huelga de médicos en contra del estatuto marco, y tras el anuncio de un nuevo paro entre los facultativos de atención primaria a partir del 2 de marzo. Caamaño defendió la estabilidad de los profesionales de primaria, con un porcentaje de temporalidad por debajo del 8 % entre el personal médico, y del 0,7 % en el caso concreto de pediatría.

Tras relatar el aumento en la oferta mir de familia, las plazas ofertadas desde el 2020 en primaria (1.653 de todas las categorías) o las mejoras retributivas acordadas en los años 2022 y 2023, el conselleiro recordó también la incorporación de nuevos profesionales a los centros de salud: los nutricionistas (45), y los psicólogos clínicos, 21, que se incorporan este mes a la atención primaria y se sumarán a los siete ya existentes.

Pero admitió que el déficit de médicos en los centros de salud sigue siendo preocupante: este año se jubilan 140 facultativos y en el 2029, el año más crítico, serán 244. Caamaño arremetió contra el Ministerio de Sanidad por no ejercer sus responsabilidades frente a la actitud de la Xunta, que este martes llevará a la mesa sectorial una propuesta de voluntariedad para cubrir las guardias en los PAC e incrementos en la jornada complementaria del personal de urgencias y de los PAC.

La oposición tiene una lectura de la diferente de la situación de la primaria. Montse Prado, diputada del BNG, asegura que de 90 residentes de familia que acabaron el mir, la mitad no se quedaron en los centros de salud porque optan por urgencias hospitalarias u otros servicios debido a las malas condiciones de la primaria. También lamentó que se contrate para este nivel asistencial a médicos sin especialidad, «o que reflicte que consideran que a primaria é de andar por casa, ¿ou contratarían a un cardiólogo sen especialidade?». También la socialista Elena Espinosa lamentó la política de echar balones fuera, «e recórdolle que as competencias en políticas sanitarias son súas», respondió al conselleiro.