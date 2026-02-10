Sánchez y Rueda conversan por primera vez desde los incendios a causa del temporal que azota Galicia

Pedro Sánchez durante una recepción a Alfonso Rueda en el palacio de la Moncloa Vítor Mejuto

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, telefoneó hoy martes al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, para interesarse por el impacto del temporal en Galicia y coordinar la actuación de ambas Administraciones.

El contacto fue anunciado por el jefe del Ejecutivo mediante un mensaje a través de su perfil en redes sociales. Fue emitido a las 11.47 horas y decía lo siguiente: «Acabo de conversar con el presidente Alfonso Rueda para seguir la evolución del temporal en Galicia. Máxima coordinación entre administraciones y todo el apoyo del Gobierno a las zonas afectadas. Prudencia y atención a las indicaciones de los servicios de emergencia».

El maximo responsable de la Xunta respondió a las 12.39 horas con otro mensaje en la Red. Confirmó que había recibido una llamada de Pedro Sánchez «para interesarse polo temporal e coordinarnos, o que lle agradezo». Añadió que también le pidió «solucións ao caos ferroviario que están sufrindo os galegos», y le urgió a «arranxar as autoestradas, autovías e estradas nacionais dependentes do Goberno central para garantir a seguridade de todos».

Las entrevistas entre ambos mandatarios no son habituales. Desde el 2022, cuando llegó a la presidencia de la Xunta, Rueda ha sido invitado dos veces a Moncloa. Solo una a título individual, hace cuatro años; el siguiente encuentro se produjo en el 2024 en una ronda de contactos de Pedro Sánchez con presidentes autonómicos.

Tampoco son comunes los contactos por otros medios. De hecho, la de hoy es la primera vez que hablan desde los incendios de agosto, cuando el presidente Sánchez hizo una visita al centro de coordinación de Ourense y coincidió con Rueda. Ambos se encontraron después en septiembre en Ferrol de forma breve, en la botadura de la botadura de una fragata. La última conversación, hoy, ha estado motivada por un fenómeno meteorológico, aunque el titular de la Xunta aprovechó la conversación para trasladar al jefe del Ejecutivo las citadas reclamaciones en materia de infraestructuras.

El propio Rueda lamentó hace solo una semana la falta de información por parte del Ministerio de Transportes tanto sobre la situación y el mantenimiento de las líneas férreas gallegas y de las conexiones por carretera.