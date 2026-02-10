El PSdeG insiste en que la Fegamp «viuse obrigada» a aceptar el acuerdo del servicio de ayuda en el hogar

Una usuario del servicio de ayuda en el hogar, en una imagen de archivo CARMELA QUEIJEIRO

El acuerdo para el aumento de fondos para el servicio de ayuda en el hogar ha vuelto a enfrentar a PPdeG, BNG y PSdeG. Los grupos parlamentarios debatieron este martes sobre la firma por una moción de los nacionalistas en la que pedían que la Xunta aumentase su aportación al servicio hasta alcanzar los 20 euros la hora en el 2027, esperando que el Gobierno gallego y el Estado, a partes iguales, asumieran su financiación al 100 %. Los socialistas gallegos insisten en que la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) «viuse obrigada» a aceptar el acuerdo para no generar más presión económica a los concellos.

La diputada del BNG Olalla Rodil recriminó que el pacto se limita a que la Xunta aporte 18 euros al final de legislatura cuando ese dinero, según afirmó, no cubre ni el coste actual, dos años antes. Insistió en que el acuerdo entre Administraciones no permitirá «rescatar o servizo da quebra» y seguirá repercutiendo en una «asfixia para os concellos». Rodil explicó que el debate va más allá de la financiación, «xa que non se limita a unha merma de recursos, senón que impide a prestación do servizo», porque según señaló «as sete cidades teñen máis persoas esperando por unha atención ao servizo que recibindo o servizo».

La socialista Silvia Longueira criticó a la Xunta al considerar que ha convertido la atención a la dependencia en una «patata quente» con la que atacar al Gobierno. Desde el PSdeG insisten en que la asistencia social es competencia exclusiva de la Xunta, pese a que «impón os concellos unha competencia impropia sen recursos para atendela». Así, destacó que a la Fegamp, presidida por Alberto Varela, «non lle quedou outra que aceptar» la propuesta de la Consellería de Política Social para conseguir un incremento en los fondos.

Los socialistas gallegos propusieron una enmienda a la moción, que el BNG rechazó, en la que pedían un informe en el que se detallase con claridad qué parte de las cantidades que la Xunta aporta al servicio de ayuda en el hogar «procede de recursos propios e que parte corresponde aos fondos» que el Gobierno transfiere por la dependencia.

Por su parte, la diputada del PPdeG Raquel Arias criticó «as contradicións» del BNG, ya que según explicó rechazan un acuerdo que es mejor que el que ellos reclamaban en las enmiendas a los presupuestos de la Xunta para el 2026. «Votaron que non ao acordo só por motivos ideolóxicos», dijo. Arias defendió el acuerdo e insistió en que todos los grupos se sumen a la petición de los populares para que se exija al Gobierno que también incremente su financiación: «Coincidimos en que esa carga é moi pesada para os concellos».