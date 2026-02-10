El PP frena en el Parlamento la iniciativa legislativa popular promovida por el nacionalismo para garantizar el conocimiento de la obra de Castelao

Lavandeira jr | EFE

El PP ha aprovechado su holgada mayoría absoluta para tumbar la iniciativa lexislativa popular -promovida por colectivos de la órbita nacionalista, como Vía Galega o Galiza Cultura- que pretendía garantizar al difusión y la obra de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, una propuesta que ha contado con el voto favorable del Bloque y del PSdeG, y que se ha encargado de defender en la Cámara gallega Pilar García Negro, exdiputada del Bloque y profesora de la Universidade da Coruña, que ha vuelto a subirse al estrado de O Hórreo muchos años después. Los populares ven en esta propuesta una maniobra del nacionalismo y sus grupos satélites para imponer su relato y su narrativa en relación a una figura histórica, que es patrimonio de todos, mientras las fuerzas de la oposición defienden que es un modo de ubicar a Castelao y su legado en el lugar que merece y rescatarlo del olvido.

Las entidades promotoras piden que la Xunta catalogue toda la obra del escritor y permita que pueda ser tanto conocida como contemplada en una exposición pública y estable. Vía Galega y Galiza Cultura han denunciado que, después de dedicar el 2025 a la figura del escritor gallego con motivo del 75 aniversario de su muerte, este año no está contando «coa atención necesaria para divulgar a súa obra e ideario político ao conxunto do pobo». En esa línea, han descrito como «insignificante» su presencia tanto en el sistema educativo como en los medios de comunicación de titularidad pública. La iniciativa ha contado con 19.047 firmas, 9.047 más de las necesarias para llevarla al Parlamento.

La líder de la oposición y portavoz del Bloque, Ana Pontón, se ha mostrado muy crítica con la postura del PP y ha cuestionado el posicionamiento del grupo mayoritario de la Cámara. «Élle unha figura incómoda por nacionalista, republicano e pacifista», les ha reprochado. La diputada ha insistido en que se trata de recuperar su memoria y que su legado sea conocido por el conjunto del pueblo. «Levan 75 anos intentando silencialo e non o conseguiron porque os seus ideais seguen latexando no corazón e na cabeza de miles de galegos», ha reprochado al PP.

La diputada del PSdeG, Silvia Longueira, ha apelado a la necesidad de conocer a Castelao en un contexto como el actual, de discursos vacíos, por la importancia que tiene su legado para entender el mundo actual, de ahí, ha insistido, de no reducir su figura a algo meramente folclórico.

Carmen Pomar, diputada del PP, ha acusado al nacionalismo y su órbita de querer usar una figura que es patrimonio de todos los gallegos para el combate ideológico. «Queren utilizar a Castelao como arma contra o PP», ha insistido.