El Parlamento elige a María Dolores Fernández Galiño para que ejerza de valedora cinco años más

Fernández Galiño (derecha), en el pleno. Paco Rodríguez

El Parlamento gallego ha refrendado este martes la continuidad de María Dolores Fernández Galiño al frente de la institución de la Valedora do Pobo por un período de otros cinco años. Su candidatura, a propuesta inicial del PPdeG, ha sido respaldada además por el BNG, por lo que la candidatura de la magistrada ha obtenido 61 votos a favor, por encima de los 45 votos (tres quintos de la Cámara) que se precisaban. Para aprobar el nombramiento del valedor do pobo, la ley fija una mayoría de tres quintas partes del hemiciclo —45 de los 75 diputados—, por lo que el PPdeG, con 40 diputados, necesitaba a alguna de las fuerzas de la oposición. El PSdeG ha optado por votar en blanco en una elección que se ha celebrado en urna. Fernández Galiño, prorrogada en el cargo desde agosto del 2024, encara su segundo mandato al frente de la institución estatutaria encargada de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos gallegos.

El voto a favor de la formación nacionalista gallega, además, encaja con la posibilidad de que proponga a una persona para el cargo de adjunto a la Valedora do Pobo, un puesto que en el anterior mandato del Parlamento autonómico desempeñó María Xosé Porteiro, a propuesta del PSdeG. El 9 de diciembre, el Boletín Oficial del Parlamento publicó la resolución por la que se declaraba vacante el cargo y se prorrogaban las funciones de María Dolores Fernández Galiño (O Carballiño, 1963), que tomó posesión el 2 de agosto del 2019 para un período de cinco años, por lo que su mandato expiró en agosto del 2024. La valedora se estrenó como jueza en Ponteareas en 1992 y estuvo desde el 2001 en la Audiencia Provincial de A Coruña, donde participó en el juicio por el hundimiento del Prestige.

En su último informe, enviado al Parlamento gallego a finales del año pasado, la valedora alertó sobre la cronificación del déficit de médicos en atención primaria. Y propuso un programa de incentivos para plazas de difícil cobertura y apostar por la tecnología para el desarrollo de la telemedicina.