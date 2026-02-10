Los golpes policiales cortan el grifo de la cocaína en Ferrol: «No hay donde comprar»
FERROL / LA VOZ
Las actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional achican temporalmente el suministro; la droga ahora se mueve en pisos con empresas para el blanqueo10 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
De los campamentos en las afueras a auténticas empresas montadas en torno a la droga en el corazón de la ciudad. Así se ha transformado el narcotráfico en Ferrol, una de las zonas más afectadas