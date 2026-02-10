Los golpes policiales cortan el grifo de la cocaína en Ferrol: «No hay donde comprar»

Patricia Hermida Torrente
Patricia Hermida FERROL / LA VOZ

Entrada en el piso de una empresaria, detenida por tráfico de drogas en enero.
Entrada en el piso de una empresaria, detenida por tráfico de drogas en enero. Guardia Civil

Las actuaciones de Guardia Civil y Policía Nacional achican temporalmente el suministro; la droga ahora se mueve en pisos con empresas para el blanqueo

10 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

De los campamentos en las afueras a auténticas empresas montadas en torno a la droga en el corazón de la ciudad. Así se ha transformado el narcotráfico en Ferrol, una de las zonas más afectadas

