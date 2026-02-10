Los afectados por las borrascas en Galicia podrán optar a las ayudas para reponer daños del Gobierno

Una calle de Xinzo de Limia, inundada tras las fuertes lluvias, en una imagen del viernes pasado. MIGUEL VILLAR

Los afectados por la sucesión de borrascas que afectan a Galicia desde el mes de noviembre podrán optar a las ayudas para la recuperación que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. Ningún concello gallego ha sido declarado como zona catastrófica, pero el Gobierno ha decidido equiparar a esa situación la totalidad del territorio gallego en siete días concretos en los que la Xunta activó la fase de preemergencia del plan Inungal para toda la comunidad.

«Son episodios en los que la zona afectada es toda la comunidad autónoma porque, en su momento, sus gobiernos elevaron la situación operativa para toda la comunidad, como hizo Galicia», puntualizan fuentes del Ministerio del Interior. El Ejecutivo central permitirá así que cualquier persona física, jurídica o ente local pueda optar a subsidios para paliar daños personales o materiales que se produjeran como consecuencia del mal tiempo los días 10 y 24 de noviembre; el 1, el 15 y el 17 de diciembre; y el 12 y el 20 de enero.

Con independencia del concello, «toda persona física o jurídica que pueda acreditar daños causados por alguna de las emergencias indicadas», según precisa el ministerio, podría optar a ayudas del Ministerio del Interior para reponer daños personales, daños materiales en vivienda y enseres, y también para restituir perjuicios en establecimientos industriales, mercantiles y de negocios. Además, podrán optar a ayudas quienes hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a las consecuencias de la emergencia.

Pero hay más. Según lo anunciado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta declaración abre la vía a otras ayudas o exenciones fiscales, como la que aplica al IRPF cuando se reciben ayudas por daños personales. Además, el Gobierno cubrirá a las corporaciones locales hasta el 50 % del coste que suponga reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.

Todas las ayudas, según indica el Gobierno, son complementarias a cualquier otra que puedan aprobar las comunidades y ayuntamientos, y se aplicarán en un total de 76 emergencias —7 de ellas en Galicia— en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Islas Baleares, Cataluña, Aragón, Asturias, Murcia, Cantabria, Castilla-La Mnacha, Extremadura y Ceuta, donde también