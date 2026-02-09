Transportes investiga dos incidentes aéreos ocurridos en cielo gallego este febrero

Un avión, aterrizando en el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago, en una imagen de archivo. XOAN A. SOLER

La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) investiga dos percances aéreos ocurridos a aviones mientras sobrevolaban cielo gallego durante este mes de febrero. En concreto, según publica en su web el organismo perteneciente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, el primero de ellos ocurrió el domingo 1 de febrero minutos antes de las 18.00 horas; el otro sucedió el martes pasado.

El primer incidente afectó a un avión que despegó de Oporto y que tenía como destino Estocolmo. Cuando sobrevolaba la provincia de A Coruña, la tripulación denunció haberse cruzado con un globo meteorológico a la misma altitud a la que volaban, pasando a «unos 10 o 20 metros» de la aeronave. Pese a todo, no se produjeron heridos ni daños materiales y el avión continúo su ruta hasta aterrizar en el aeropuerto de destino sobre las 21.00 horas.

Dos días después, el martes 3, un avión procedente de Edimburgo y con destino Fuerteventura tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Oporto tras detectar un fallo cuando sobrevolaba Santiago de Compostela. En concreto, según la información preliminar que publica la CIAIAC, el vuelo se estaría realizando con el sistema de sangrado del motor 1 inoperativo. Se trata del sistema que extrae aire caliente del motor y se usa para la presurización de la cabina o el aire acondicionado, entre otros.

Pese a estar contemplada esa situación extraordinaria en la normativa de aviación civil, durante el vuelo se activó un aviso de fuga en el sistema de sangrado del motor, lo que provocó una pérdida de presurización en la cabina. Ante la situación, según informa Europa Press con datos recogidos de la comisión estatal, la tripulación activó la unidad auxiliar de potencia y, haciendo uso de sus máscaras de oxígeno, se dirigió a Oporto. En el aeropuerto portugués aterrizó sin más eventualidades y ahora se investiga lo ocurrido, pese a que no se produjeron daños en la aeronave ni ninguna persona a bordo sufrió heridas.