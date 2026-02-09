Rueda acusa al Gobierno de paralizar nuevos beneficios fiscales a discapacitados y la retirada de 460 aerogeneradores

El presidente, Alfonso Rueda, en su comparecencia tras el Consello de la Xunta. PACO RODRÍGUEZ

Alfonso Rueda puso este lunes cifras a las consecuencias de la decisión del Gobierno de recurrir los artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2025 sobre repotenciación de los parques eólicos y agilización de los trámites de dependencia. La decisión del Ejecutivo, que el presidente tachó «inxusta, contraproducente e perxudicial», implica la paralización de ambos planes y el Consello de la Xunta aprobó personarse para en el procedimiento para defender el interés autonómico.

Rueda explicó que 12.626 gallegos se han beneficiado de las homologaciones automáticas de dependencia y discapacidad, sin necesidad de pasar por una nueva valoración, durante el último año. El titular de la Xunta criticó que el recurso impide seguir aplicando ese mecanismo, aunque la Xunta considera «amplamente comprobado que existe unha relación directa entre o grao de dependencia e a porcentaxe de discapacidade».

El Gobierno gallego critica que se volverá a aplicar «unha burocracia máis complexa» que causará más atrasos y demora en la respuesta que reciben los afectados. Además, señala como una contradicción que el Ejecutivo central ha decidido «copiar case ao completo o modelo galego» en su modificación de la ley de dependencia.

Así pues, Rueda vinculó la decisión de recurrir con la bajada de recaudación tributaria que supuso la agilización de los trámites. Los beneficiarios, recordó, tienen «beneficios fiscais» y el Ejecutivo quiere «aforrarse os cartos». Según precisó, el año pasado esas rebajas ascendieron a 114 millones de euros.

El recurso al plan de repotenciación tendrá otras consecuencias. La normativa de la Xunta obliga a las compañías eléctricas a sustituir los aerogeneradores que tengan más de 25 años por nuevos aparatos, más potentes. En Galicia, añadió Rueda, hay 16 parques eólicos que cumplen esa condición y no han iniciado la repotenciación de forma voluntaria.

La aplicación del plan supondría que los 572 aerogeneradores de esos parques pasasen a ser 112, un 80 % menos, mientras que la potencia instalada aumentaría un 38 %, de 1.104 a 1.524 megavatios.