Buenos Aires se convierte en la tercera ciudad española por su impacto electoral

Cecilia Valdez
Cecilia Valdez BUENOS AIRES / E. LA VOZ

Imagen de un colegio electoral en la capital argentina.
Imagen de un colegio electoral en la capital argentina. -

El 40 % de los que tienen la nacionalidad son gallegos, lo que permite dilucidar el peso que tendrían en próximos comicios

09 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Con casi un millón de trámites iniciados para obtener la nacionalidad en los consulados españoles, Argentina lidera el ránking de solicitudes para obtener la ciudadanía a nivel mundial, lo que también sitúa a Buenos Aires

