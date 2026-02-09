Buenos Aires se convierte en la tercera ciudad española por su impacto electoral
BUENOS AIRES / E. LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El 40 % de los que tienen la nacionalidad son gallegos, lo que permite dilucidar el peso que tendrían en próximos comicios09 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Con casi un millón de trámites iniciados para obtener la nacionalidad en los consulados españoles, Argentina lidera el ránking de solicitudes para obtener la ciudadanía a nivel mundial, lo que también sitúa a Buenos Aires