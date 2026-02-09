Más de 4.000 pisos de uso turístico dejaron de anunciarse en Galicia en un año

Un edificio del centro de Lugo, en una imagen de archivo. LAURA LEIRAS

Más de 4.000 viviendas de uso turístico situadas en Galicia dejaron de anunciarse entre noviembre del 2024 y el mismo mes del año pasado, según la estadística experimental del Instituto Nacional de Estadística (INE) que extrae de las plataformas anuncios de viviendas de uso turístico en España. Así, según los datos conocidos este lunes, en noviembre del 2025 se publicitaban en webs como Booking o Airbnb 15.236 pisos turísticos. Es un 22 % menos que las 19.676 que el instituto estadístico detectaba un año antes.

El dato sería el más bajo desde febrero del 2023, cuando este sistema detectaba 14.775 anuncios. Conviene señalar que la cifra que sale de esta estadística contrasta siempre con los datos del Rexistro de empresas e actividades turísticas (REAT) de Galicia, un sistema autonómico en el que las viviendas de uso turístico tienen que darse de alta de forma obligatoria. En ese registro constan a día de hoy 27.803 inmuebles inscritos, un 6 % más que un año antes, en febrero del 2025.

Según la estadística experimental del INE, Pontevedra era en noviembre —los primeros datos de este 2026 se conocerán en unos meses— la provincia gallega con más viviendas de uso turístico anunciadas en las plataformas. Son, en total, 6.684, frente a las 5.216 que se detectaron en A Coruña; las 2.355 de Lugo; y las 981 que hay en Ourense. Las provincias atlánticas son también las que registran una mayor caída en el número de anuncios.

Para anunciarse en las plataformas, a parte de estar inscritas en el registro autonómico, las viviendas turísticas deben contar obligatoriamente con un código estatal emitido por el Colegio de Registradores. Esa suerte de matrícula estatal es necesaria desde el año pasado, pero la semana pasada la Comisión Europea consideró que obligar a estos inmuebles a registrarse doblemente contradice el derecho comunitario. Además, Bruselas fijó el 20 de mayo de este año como fecha para eliminar esta duplicidad administrativa.