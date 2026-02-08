Tráfico empieza mañana una campaña de vigilancia a camiones y autobuses

Control de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo. Marcos Miguez

La Delegación del Gobierno en Galicia informó de que la Dirección General de Tráfico (DGT) realizará desde mañana lunes una nueva campaña de vigilancia y control de tráfico centrada en la supervisión de camiones y autobuses. El operativo, apoyado por las diferentes jefaturas provinciales de tráfico y que durará hasta el próximo domingo 15, propone como estrategia fundamental «a tolerancia cero cos comportamentos de risco» y vigilará las causas concurrentes más habituales en la siniestralidad, como las distracciones, la velocidad y el consumo de alcohol u otras drogas.

Más en profundidad, los agentes de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán durante la próxima semana las labores de inspección de los vehículos destinados al transporte de mercancías y pasajeros, con especial atención a la documentación del vehículo y su correcta habilitación e inspección -neumáticos, peso, acondicionamiento de la carga y uso adecuado del alumbrado-. También revisarán los tiempos estipulados de conducción y descanso, así como los excesos de velocidad y el consumo de alcohol o drogas.

Esta campaña tiene una especial incidencia en Galicia donde, según los datos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, operan más de 15.800 empresas de transporte de mercancías y autobuses, tanto en líneas regulares como no regulares. En relación a la siniestralidad, y a falta de cerrar los datos del 2025, la comunidad gallega suma, desde el 2020, tres fallecidos en camiones inferiores a 3.500 kilogramos y ocho en camiones de más de ese peso. Por otro lado, se registraron siete personas fallecidas en un accidente de autobús producido en la provincia de Pontevedra en el 2022.

La anterior campaña especial de vigilancia y control en este tipo de vehículos se realizó en febrero del 2025, cuando la Guardia Civil controló a un total de 4.072 camiones -682 recibieron sanción- y 206 autobuses -32 multados- en Galicia. Las principales infracciones detectadas durante el operativo estaban relacionadas con los errores en la documentación del vehículo, problemas en el chasis y accesorios y exceso de peso como los motivos más frecuentes.