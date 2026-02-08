Carta de la Xunta al Gobierno por el plan de vivienda

Imagen de archivo de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue SANDRA ALONSO

La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha enviado una carta a su homóloga en el ministerio, Isabel Rodríguez, en la que le traslada la enorme preocupación que existe en la Administración autonómica por la demora en la aprobación del Plan Estatal de Vivienda. Una circunstancia que, según la Xunta, provocará un importante retraso en la convocatoria de las ayudas, con los consiguientes perjuicios para los destinatarios de estas, que son los ciudadanos. No es la primera vez que miembros del Ejecutivo autonómico, entre ellos el presidente Rueda, alertan sobre estas consecuencias.

En la misiva, Allegue advierte de que, en esta situación, resulta muy improbable que «las convocatorias de las ayudas del plan de vivienda se puedan realizar antes del segundo semestre del año, teniendo en cuenta que, una vez aprobado, todavía es necesario firmar los correspondientes acuerdos. En la práctica, esto casi supone la pérdida de un año cuando, en la situación en que se encuentra actualmente el sector, un solo mes perdido es mucho tiempo».

La responsable autonómica recuerda en la carta que, en lo que a Galicia respecta, se transmitieron al Ministerio de Vivienda con rapidez las diferentes alegaciones y puntualizaciones que se consideraron importantes a la hora de establecer un marco común en materia de vivienda para el global del país. María Martínez Allegue destaca que entonces se prometió agilidad y cooperación interinstitucional por parte del Gobierno, algo que no pone en duda la Xunta, que ahora advierte que se necesita seguir avanzando. La conselleira informa en la carta al Gobierno de todas las ayudas que la Xunta ha activado con cargo a los fondos autonómicos.