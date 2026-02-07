El PPdeG pregunta al Gobierno por la seguridad en los centros penitenciarios tras una agresión en Teixeiro

JJ. Guillén | EFE

El PP ha llevado hasta el Congreso de los Diputados la lesión sufrida el pasado jueves por un funcionario de Teixeiro (A Coruña), que enmarcan en un contexto de «aumento sostenido de agresiones» en los centros penitenciarios, y ha preguntado al Gobierno central por las medidas adoptadas para «frenar» esta situación, entre otras cuestiones vinculadas a la seguridad de los trabajadores. Por una parte, el Grupo Popular ha exigido la comparecencia «urgente» del secretario general de Instituciones Penitenciarias para dar cuenta del incremento «exponencial» de las agresiones, de las «condiciones de inseguridad» existentes en los centros del Estado y de las actuaciones realizadas o planeadas por el Gobierno.

Al mismo tiempo, diputados gallegos del PP han remitido una batería de preguntas para las que piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez una respuesta por escrito. Además de reiterar en ellas la cuestión acerca de las medidas a adoptar, cuestionan si considera «adecuado» que módulos con cerca de un centenar de internos sean atendidos por «dos funcionarios», lo que aseguran que ha sucedido en Teixeiro.

También preguntan por la «falta de reconocimiento» a funcionarios; por si el Gobierno cree necesario un refuerzo de las plantillas, que ven «mermadas, y por los criterios seguidos por la Secretaría General para mantener en segundo grado a internos con un historial reiterado de agresiones. «No es normal que en el último eslabón de nuestra seguridad, que son los centros penitenciarios, tengamos abandonados a los trabajadores, a los que velan por la seguridad de todos los españoles», ha criticado Ana Vázquez, diputada gallega del PP en el Congreso, en un audio remitido este sábado a los medios.