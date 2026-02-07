Pontón anuncia que el TSXG ha admitido el recurso del BNG para acceder al acuerdo firmado por la Xunta y Altri

x

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha aprovechado este sábado su visita a una explotación de vacuno en Sarria para anunciar que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por el BNG para reclamar acceso a los acuerdos firmados entre la Xunta y Altri, en particular la memoria de entendimiento suscrita en octubre del 2021 entre la empresa y la Sociedad Impulsa. «O goberno de Rueda leva dous anos ocultando os seus acordos segredos con Altri, por iso tivemos que acudir á xustiza, para poñer luz onde o PP quere que haxa opacidade e esperamos poder ter acceso a ese acordo que foi asinado polo goberno de Rueda; o empeño do PP en agochar o pacto con Altri é unha proba de que ese pacto favorece á macrocelulosa pero prexudica a Galicia, sobre todo a xente do rural e do mar», ha denunciado la líder nacionalista.

El BNG subraya que la memoria de entendimiento fue suscrita por el entonces presidente de Sociedad Impulsa y vicepresidente segundo de Rueda, Francisco Conde, al que después sucedió la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, hasta que la entidad creada en el 2021 con un 48% de participación pública, según Pontón, fue liquidada por el Ejecutivo popular. Algo que la líder nacionalista interpreta como un intento de borrar pruebas. El Bloque denuncia los cambios legales que el PP hizo a la medida de la empresa lusa tras el pacto del 2021, incluida una indemnización patrimonial si el proyecto fracasaba.

Pontón ha explicado este sábado en Sarria que el BNG optó por recurrir a la Justicia ante el veto del Partido Popular a las reiteradas peticiones de documentación presentadas desde el 2024 en el Parlamento, incluso al amparo del artículo 9 del reglamento, que, insisten los nacionalistas, el gobierno del PP incumple de manera sistemática para impedir el control de la acción del Ejecutivo por parte del BNG, «máxime nun tema de tanta trascendencia social como é o proxecto da macrocelulosa».

La portavoz del Bloque insistió en que estamos ante una «auténtica bomba ambiental» que el Partido Popular quiere colocar en el corazón de Galicia, pese al coste ambiental, social y económico que implicaría para el sector agroganadero, insistió desde Sarria, donde también destacó el papel que la producción de carne tiene en la economía rural, con un total de 28.000 explotaciones de bovino. «Crean riqueza, postos de traballo, fixan poboación e manteñen o territorio coidado e, por tanto, axudan loitar contra os incendios», subrayó.

Pontón destacó que la macrocelulosa de Altri no es la única amenaza para la supervivencia de un sector esencial para mantener un rural vivo que cuenta con el apoyo entusiasta del PP, denunció, en referencia al acuerdo UE-Mercosur. «Ese acordo coloca ós nosos produtores e produtoras de carne nunha situación de competencia desleal, porque están sometidos a estándares ambientais, sanitarios e de benestar animal máis estritos que nos países do Mercosur, e iso supón vantaxes para eses competidores que con custes inferiores poden abaratar prezos; nunha Galiza na que predominan explotacións de tamaño medio, unha caída do prezo pode supoñer a diferencia entre viabilidade ou peche», advirtió.