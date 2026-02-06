La Policía Nacional desarticula en Galicia un punto negro de venta de droga cada tres días

Imagen de una de las operaciones antidroga desarrollada el año pasado en Galicia por la Policía Nacional. .

La Policía Nacional desarticuló 125 puntos de venta y distribución de droga en el año 2025 en Galicia, uno cada tres días. Las operaciones se encuadran en el plan estratégico contra el narcotráfico diseñado desde la Jefatura Superior de Galicia.

En la ciudad de A Coruña se desarticularon 13 puntos activos y los agentes detuvieron a 64 personas. Esas operaciones permitieron intervenir 23 kilos de cocaína y 20 de hachís. También fueron confiscadas cinco armas de fuego cortas y dos patinetes, usados para distribuir la droga.

En Ferrol se neutralizaron 18 puntos negros, con 27 detenidos. Fueron incautadas más de dos kilos de cocaína, hachís y marihuana y diferentes cantidades de otras drogas sintéticas, además de dos pistolas y seis vehículos.

Cuatro puntos negros se desmantelaron en Santiago, con 24 detenidos. Se intervinieron más de dos kilos de cocaína, así como heroína y cannabis.

En Ribeira fue anulado un punto negro y se detuvo a sus dos responsables. Distribuían principalmente cocaína, de la que los agentes intervinieron siete kilos. También recuperaron dos pistolas simuladas y tres escopetas.

En Lugo se anularon 20 puntos de venta y se confiscaron más de cuatro kilos de cocaína, con 42 sospechosos arrestados. En Monforte fueron desmantelados cuatro puntos negros y se practicaron siete detenciones. En Viveiro, la Policía Nacional arrestó a siete personas y eliminó dos zonas de venta.

En Ourense se desactivaron 14 zonas de venta, con 26 detenidos a los que se les incautó cocaína y marihuana, en dosis ya dispuestas para la venta. Fue de especial importancia la operación Copérnico, que permitió intervenir más de 3 kilos de heroína en el mes de junio.

Patinetes para el reparto

En Pontevedra se desmantelaron 12 puntos de venta, con 25 detenidos y con la incautación de 27 kilos de hachís, 8 de marihuana y 8 de cocaína. También se intervinieron 2 patinetes eléctricos utilizados para el reparto de la droga, un arma y 3 coches. En Vigo se anularon 28 puntos negros, con 42 detenidos. Se intervino heroína, cocaína, cannabis y drogas sintéticas y fueron localizados 8 vehículos preparados para esconder la droga. En Vilagarcía hubo cinco detenidos, mientras que en Marín fueron arrestados nueve sospechosos y se desarticularon siete puntos negros.

Desde la Policía Nacional destacan su firme compromiso en la lucha contra las zonas de venta al por menor y contra el consumo de sustancias en Galicia. Las mismas fuentes añaden que la desarticulación de estos puntos no solo supone un golpe significativo a las redes de distribución de droga, sino que también contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y a prevenirotros delitos asociados al tráfico de estupefacientes.