Picatoste, a los nuevos jueces de Galicia: «La confianza de la sociedad en la Justicia no se decreta, se gana día a día»

El presidente del TSXG se dirige a los tres nuevos jueces que tomaron posesión este viernes en A Coruña. CESAR QUIAN

«Ser juez o jueza implica mucho más que aplicar leyes. Implica ejercer un poder que la Constitución os confía, decidir sobre derechos, libertades e intereses legítimos de las personas». Así recibió el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Ignacio Picatoste, a los tres nuevos jueces que ayer tomaron posesión en A Coruña y que ejercerán en Vigo y en Ribeira. Era la primera vez que Picatoste (al frente del TSXG desde el verano) presidía la jura de una nueva promoción, por lo que para él tenía «un significado especial». A los nuevos jueces les habló de la realidad que se van a encontrar: «Es una realidad exigente y muchas veces compleja, porque detrás de cada asunto hay personas que confían en que un juez las escuche, las comprenda y resuelva conforme a Derecho».

Y les dejó claro que «la confianza de la sociedad en la Justicia no se decreta: se gana día a día, en cada resolución y en cada comportamiento profesional». Al mismo tiempo, les recordó que cuentan con el apoyo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de toda su Sala de Gobierno, «que conoce bien las dificultades del ejercicio jurisdiccional».

Los nuevos jueces son Borja Pérez Muñiz, que se incorporará a la plaza 2 del Tribunal de Instancia de Ribeira; Cristina Cao Romero, a la plaza 1 del mismo tribunal, y María Isabel Ledo Sobrado, que irá a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vigo. En nombre de los tres, Pérez Muñiz reclamó «medios materiales y personales» para la Justicia. Los procesos judiciales, dijo, requieren de la intervención de diversos operadores jurídicos, «por lo que es necesario dotar a las oficinales judiciales de medios materiales y, especialmente, personales que proporcionen al ciudadano una atención personalizada, ágil y eficaz».

Al acto, celebrado en la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, asistieron además de los miembros de la Sala de Gobierno, el director xeral de Xustiza, representantes de colegios profesionales, autoridades civiles y judiciales, así como familiares y amigos de los nuevos integrantes de la carrera judicial.