La Xunta tramita un 12 % menos de permisos de Patrimonio desde que delegó algunos expedientes en los concellos

Un técnico de Patrimonio y una arqueóloga municipal, en Betanzos revisando una actuación, en una imagen de archivo. CESAR QUIAN

Desde la entrada en vigor el 1 de enero de la nueva ley de Patrimonio Cultural, con la que la Xunta delegó a los concellos determinados permisos de patrimonio, el Gobierno gallego ha tramitado casi un 12 % de expedientes menos que en el mismo período del año pasado. En total, gestionó 2.142 permisos, 282 menos que en enero del 2024. Con la nueva normativa, los concellos pueden aprobar o rechazar obras menores en bienes de interés cultural (BIC) y determinadas intervenciones en elementos con protección ambiental o estructural.

Desde la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude celebran el dato conocido este jueves y defienden que la nueva normativa permite «reducir os tempos de espera por parte da cidadanía e as institucións, sen que en ningún caso isto supoña rebaixar o nivel de protección do patrimonio». Aseguran que el hecho de que los concellos puedan —junto al procedimiento de concesión de una licencia de obra— decidir sobre esas intervenciones, supone una solución para «desburocratizar o procedemento» y para reducir «os tempos de espera por parte da cidadanía e das institucións».

Por el momento, la Xunta dice desconocer cuántos expedientes han pasado efectivamente a manos de los concellos y recuerda que aquellos municipios que no cuenten con recursos suficientes pueden seguir remitiendo sus expedientes a la Administración autonómica. La nueva normativa entró en vigor tras meses de controversia y pese a las críticas de varias entidades. Desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) criticaron que la transferencia de competencias se hiciese sin aportar los recursos necesarios.

Pero las mayores reticencias a la norma las puso sobre la mesa el Consello da Cultura Galega, que realizó un amplio informe detallando las consecuencias que podría acarrear la norma en el Camino de Santiago y en otros bienes. También rechazaron la modificación la Facultade de Historia de la Universidade de Santiago (USC) y la Plataforma Estatal de Profesionales de la Arqueología. Desde la oposición, tanto el BNG como el PSdeG mostraron su disconformidad con la nueva ley.

Los cambios normativos, introducidos en la ley de acompañamiento de los Presupostos, también permiten que los concellos decidan sobre obras en el ámbito del Camino de Santiago —siempre que no afecten a la traza, a las parcelas vecinas y a los elementos funcionales— y en todo su territorio histórico, a excepción de los caminos Francés y Norte, declarados BIC. Al contrario, San Caetano mantiene sus competencias sobre el patrimonio artístico, arqueológico y en aquel que sea propiedad de la Iglesia Católica.

Ahora, la Consellería de Cultura espera a disponer de más tiempo para valorar el alcance real de la norma. «Prevese que o número de tramitacións que cheguen á Administración autonómica vaia diminuíndose nunha maior porcentaxe da rexistrada en xaneiro», indica el departamento en un comunicado.