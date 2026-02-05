La Xunta activa refuerzos de bus por la suspensión ferroviaria en Vigo y la «inaceptable» falta de alternativas de Renfe

Oscar Vázquez

La parálisis ferroviaria que afecta este jueves a Vigo y consecuentemente a la mitad sur de la comunidad ha llevado a la Xunta a intervenir reforzando desde la mañana con expediciones adicionales de autobús en los trayectos que conectan Vigo con Santiago y A Coruña. La Administración gallega señala que ante la decisión de Renfe de suspender las conexiones ferroviarias con la ciudad gallega sin ofrecer un plan de transporte alternativo, la dirección xeral de Mobilidade ha optado por coordinar con las empresas concesionarias un refuerzo especial de los servicios de autobús para evitar el bloqueo de cientos de usuarios. Esos refuerzos han operado en franjas de mayor demanda de transporte (las 10, 11, 13 y 15 horas), y la Xunta mantiene abierta la posibilidad de ampliar estas plazas si la demanda continúa creciendo durante la tarde.

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, se muestra tajante en un comunicado remitido a los medios de comunicación ante la gestión de la operadora ferroviaria estatal, que también hace extensible al Ministerio de Transportes. Fontela califica de «inaceptable» que se deje a los viajeros desamparados ante una suspensión que, según denuncia, empieza a dejar de ser un hecho aislado. «Renfe non pode anunciar unha suspensión indefinida sen ofrecer unha proposta. Agardamos que rectifiquen e que a suspensión leve aparellada unha alternativa por parte do Goberno central», concretó.

Más allá de la contingencia puntual de hoy —ligada a factores meteorológicos—, la Xunta ha aprovechado para reclamar un cambio profundo en la gestión de la infraestructura ferroviaria en Galicia. El Gobierno gallego critica que la falta de información y la carencia de un plan de mantenimiento preventivo eficaz están empujando a la red al límite del colapso. «Non se trata só de xestionar unha situación meteorolóxica dada, senón de executar un mantemento preventivo eficaz sobre drenaxes e taludes que permita á rede soportala sen chegar ao colapso do servizo», manifiesta Fontenla.

Similar postura crítica manifiesta desde el BNG su diputado en el Congreso, Néstor Rego, quien califica la gestión de Renfe de «improvisación inaceptable», dado que la alerta meteorológica se conoce desde hacía días. Rego denuncia que la decisión de Renfe deja «tiradas» a miles de personas sin previo aviso ni plan de transporte por carretera. «A prudencia ante fenómenos meteorolóxicos adversos é necesaria, mais o que non é aceptábel é a improvisación e a absoluta falta de previsión que deixa tiradas millares de persoas sen ningunha alternativa», manifiesta el diputado nacionalista.

Al igual que para la Xunta, el episodio que soporta hoy Vigo y la zona sur de Galicia es un síntoma del abandono de las infraestructuras gallegas por parte del Estado, señalando que la falta de protocolos de información anticipada vulnera el derecho a la movilidad de la ciudadanía.