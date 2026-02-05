Vota y opina: ¿Cuál es el estado del firme de las carreteras por las que circulas habitualmente?

Bache en la rúa Marcelo Macías en Ourense Santi M. Amil

Cortes, indundaciones, desprendimientos... Las inclemencias meteorológicas que azotan Galicia han agravado los problemas en la red viaria gallega, donde se suceden las incidencias relacionadas con el estado de carreteras y autovías, que han puesto en aprietos la circulación y la integridad de los conductores. En la A-52, el estado del firme ha obligado a inhabilitar el carril derecho y a reducir la velocidad por la sucesión de baches y socavones. Un caso similar ha pasado en la A-6, donde se ha cortado un carril entre los kilómetros 530 y 540, el tramo que discurre entre Guitiriz y Montesalgueiro. Las irregularidades del firme, que destrozan ruedas casi todos los días, también afectan a los conductores en la N-540, a su paso por Lugo, donde se obliga a circular a menos de 40 kilómetros por hora y en la autovía PO-11, las fuertes olas generadas por el temporal en la ría de Pontevedra han anegado los cuatro carriles de circulación, por lo que el tráfico ha estado cortado en Marín.

Los problemas en las principales vías de comunicación también terminan afectando a las carreteras secundarias. En Lugo, debido al mal estado de la A-6 y al corte por el derrumbe del viaducto de O Castro, el tráfico fue desviado por la N-120, que se ha terminado degradando su estado, al igual que la AC-311 en Noia, donde el alto tránsito ha terminado por poblar de baches su firme.

Puedes comentar tus experiencias en los comentarios.