El Sergas traslada a las áreas sanitarias obligaciones para controlar el gasto real

Elisa Álvarez González
ELISA ÁLVAREZ SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Dos profesionales del Sergas, en el laboratorio de un hospital público de Vigo, en una imagen de archivo.
Los acuerdos de gestión ponen el foco en el capítulo de personal y farmacia. Pretende ampliar el número de pacientes con pastilleros y ajustar el coste de las recetas a la edad del paciente

06 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Si el pasado miércoles el conselleiro de Sanidade firmó con los gerentes de las siete áreas sanitarias los acuerdos de gestión para el año 2026, ayer se publicaron en la web del Sergas los documentos

