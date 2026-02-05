El Sergas traslada a las áreas sanitarias obligaciones para controlar el gasto real
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los acuerdos de gestión ponen el foco en el capítulo de personal y farmacia. Pretende ampliar el número de pacientes con pastilleros y ajustar el coste de las recetas a la edad del paciente06 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Si el pasado miércoles el conselleiro de Sanidade firmó con los gerentes de las siete áreas sanitarias los acuerdos de gestión para el año 2026, ayer se publicaron en la web del Sergas los documentos