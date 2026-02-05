Rueda destaca que el servicio de ayuda en el hogar tendrá 150 millones más hasta el 2028

Lavandeira jr | EFE

El Gobierno gallego aportará en los próximos tres años 150 millones de euros extras para financiar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) que prestan los ayuntamientos gallegos. De esa cantidad, 40 se corresponden con este 2026, 50 con el 2027 y 60 con el 2028, anualidades en los que la aportación de la Xunta en la financiación por hora pasará a 16, 17 y 18 euros, respectivamente. Hasta ahora estaba en 12. Así lo ha avanzado el presidente Alfonso Rueda en el acto de firma del acuerdo con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), al que ha acudido su presidente, Alberto Varela, alcalde socialista de Vilagarcía, además de la conselleira de Política Social, Fabiola García, la encargada de negociar el pacto por parte del Ejecutivo autonómico. El acuerdo, al que se ha opuesto públicamente el Bloque al entender que es insuficiente, se produce a poco menos de un año de las elecciones municipales y en un contexto en el que alcaldes de todos los colores políticos habían expresado su malestar por los problemas financieros que acarreaba costear una parte del cuidado de mayores dependientes en el hogar. La Xunta estaba aportando 12 euros la hora en un servicio cuyo coste medio se situaba por encima de los 20. La atención al envejecimiento poblacional se ha convertido en un gran reto a nivel local, una demanda que no para de crecer en todos los municipios, especialmente en el medio rural, donde los concellos, debido a su tamaño, tienen más problemas de tesorería.

Una de las grandes quejas de los municipios es que están asumiendo una competencia impropia y que debe financiarse íntegramente por la Xunta y el Estado. A esto se ha referido esta mañana Alberto Varela, quien pese a reconocer que el acuerdo supone un avance, ha insistido en que los concellos no renuncian a esa demanda. Sin embargo, la Lei de Servizos Sociais, elaborada en tiempos del bipartito, establece estos cuidados en el ámbito de la competencia local. Es algo que recuerda el PP, que tampoco ha cambiado esa norma, pese a que desde el 2009 lleva en Galicia encadenado mayorías absolutas de forma consecutiva. Rueda ha invitado esta mañana a huir de las polémicas competenciales y ha celebrado el acuerdo con los municipios gallegos.

«É unha cifra importante e oxalá poida ser maior. Se tamén cumpre a súa parte o Goberno central probablemente se podería cubrir todo o coste do SAF para que os concellos non tivesen que aportar nada», apuntó el presidente respecto al acuerdo, dejando caer que la Administración central no está aportando el 50 % que le corresponde en materia de dependencia. El jefe del Ejecutivo gallego destacó el valor de la política de diálogo frente a la confrontación. Y en este sentido, lamentó que el Gobierno central presentase un recurso ante el Tribunal Constitucional que bloquea el plan de choque de dependencia puesto en marcha por la Xunta y que, según el presidente, estaba dando muy buenos resultados en la agilización de la tramitación al contar con un procedimiento que homologaba en un trámite la dependencia y la discapacidad, algo que ahora queda suspendido.

Por su parte, Alberto Varela, presidente de la Fegamp, celebró el acuerdo alcanzado para el SAF, que «era necesario» y que la entidad reclamaba «facía moitísimo tempo». El alcalde socialista de Vilagarcía ha reconocido que este no era el mejor pacto que buscaba la Fegamp, que reclama «que a totalidade do servizo se sufrague coa aportación da Xunta e do Estado, sumada á financiación dos propios usuarios». Pero Varela ha advertido que la política tiene que entenderse como una vía para llegar a acuerdos y, para llegar a ellos, todas las partes han de ceder, ha insistido. En este contexto, apuntó, la firma con la Xunta supone un alivio provisional para las maltrechas finanzas de muchos municipios.