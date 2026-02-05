El Parlamento gallego aprueba por unanimidad pedir la especialidad de enfermería de urgencias y emergencias
REDACCIÓN / LA VOZ
Galicia se convierte en la segunda comunidad, después de Murcia, en votar a favor de reclamar la creación de esta especialidad06 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Parlamento de Galicia aprobó de manera unánime instar al Gobierno de España a que cree la especialidad de enfermería de urgencias y emergencias, a través de una proposición no de ley presentada por el