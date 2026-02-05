La ministra de Igualdad: «El negacionismo de la extrema derecha está alimentando la violencia»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, el miércoles en el comité de crisis ante el repunte de asesinatos por violencia machista Daniel Gonzalez | EFE

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, reaccionó este jueves a las últimas estadísticas sobre violencia machista advirtiendo que el odio y el negacionismo que propaga la extrema derecha «están alimentando la violencia en las casas y en las calles» y a quienes «no tienen ningún respeto por las mujeres, ni por la igualdad, ni por la dignidad, ni por sus derechos». Lo hizo desde Gandía, en la Comunidad Valenciana, uno de los territorios junto con Andalucía donde hay más casos con víctimas y maltratadores, y donde se ha detectado un repunte de la violencia.

«Andalucía tuvo un 2025 terrible de violencia machista extrema», afirmó la ministra, refiriéndose a las 14 mujeres que fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Las cifras «escalofriantes» de este año no mejoran la situación, ya que de las seis víctimas mortales de la violencia machista en lo que va de año, tres son andaluzas. Redondo informó de que su ministerio está en contacto con la consejería, con la que se ha reunido en varias ocasiones, y que ayer recibió también «distintas opiniones» de representantes de esta comunidad.

La ministra defendió que la ley Integral contra la violencia de género consiguió que la sociedad cada vez sea más consciente de que la violencia machista «no es normal y hay que alzar la voz, denunciar y que se conozca la situación por la que están atravesando tantas mujeres». Ese es el lado positivo, aseguró Redondo: «Cada vez hay más denuncias y las mujeres somos más conscientes de que tenemos que contar nuestra experiencia y lo que estamos viviendo».

El negativo, afirmó, es que se está viviendo «una ola reaccionaria muy particular en aquellas comunidades donde gobiernan el PP más extremo o la extrema derecha y la derecha extrema», donde «se está normalizando la violencia y el negacionismo del machismo y de la violencia de género». Para la ministra, esta situación está «envalentonando a los violentos, a los asesinos, a quienes no tienen ningún respeto por las mujeres, ni por la dignidad ni por sus derechos».