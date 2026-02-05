El Gobierno destina más de 8,7 millones a la restauración ambiental de monte quemado

Incendio forestal en Larouco Santi M. Amil

El año pasado, los incendios forestales arrasaron 118.966 hectáreas en Galicia, la mayoría en agosto. En un mes fatídico, en la provincia de Ourense hubo cinco grandes focos (uno de ellos, el de Larouco, afectó también al municipio lucense de Quiroga) que arrasaron monte, cultivos, viviendas, explotaciones agrarias y todo tipo de construcciones. Fueron días de pánico que dejaron una estampa desoladora y que cubrieron de un manto negro las montañas verdes que definían el paisaje. Hubo unas primeras actuaciones de emergencia para evitar las escorrentías, pero el trabajo para recuperar el monte continúa.

En las dos últimas semanas, el Ministerio para la Transición Ecológica ha ido publicando en el Boletín Oficial del Estado la resolución de hasta trece procesos de contratación con doce empresas diferentes para actuar en el monte ardido en los incendios de Larouco, Oímbra, Carballeda de Valdeorras, A Mezquita y Chandrexa de Queixa. Son contratos impulsados desde la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, con una inversión total que supera los 8,7 millones de euros. Y aunque los contratos llevan el nombre del municipio donde se originó el fuego, los trabajos se extenderán a todos los concellos afectados por cada uno de ellos, un total de 27.

Son proyectos relativos a intervenciones hidrológico-forestales de emergencia que persiguen minimizar la pérdida de suelo, la estabilización del terreno y la contención de los procesos erosivos que se producen tras los incendios, especialmente en áreas de fuertes pendientes. En esta línea se estipula también la retirada de la biomasa quemada que todavía está presente en los montes ourensanos cuando van a cumplirse seis meses de los fuegos.

Además, se prevé potenciar la recuperación de la cobertura vegetal así como la aplicación de tratamientos (tanto selvícolas como de prevención) destinados a reducir el alto riesgo de plagas forestales. Los contratos hacen referencia a que muchas de las hectáreas quemadas están incluidas en la Red Natura 2000, por lo que se prevé una actuación particular «en los tipos de hábitats de interés comunitario y en aquellos donde existan especies de interés comunitario, endemismos o especies incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial».

Pistas forestales

Los contratos aprobados por el ministerio incluye también un apartado de obras en el que se incluye la reparación de la red de pistas forestales dañadas. El incendio de A Mezquita quemó 10.000 hectáreas, en el municipio y también en A Gudiña y Viana do Bolo. En el de Oímbra fueron 17.000 y ardió terreno de Monterrei, Cualedro, Verín, Laza, Trasmiras, Castrelo do Val y Baltar. Los fuegos de Chandrexa (se unieron dos focos) arrasaron 19.000 hectáreas, también en Manzaneda, Vilariño de Conso, Montederramo, A Pobra de Trives, O Bolo y Laza. Durante unos días ostentó el récord de ser el más grande de la historia de Galicia, que hasta entonces tenía O Courel del 2022, con 11.000 hectáreas. La magnitud del fuego de la sierra de Queixa se vio superado días después por el de Larouco, que afectó a 32.000 hectáreas en O Barco, O Bolo, Carballeda, A Rúa, Petín, Rubiá, A Veiga, Vilamartín —zona cero del fuego— y Quiroga.