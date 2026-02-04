La violencia machista se cronifica en Galicia por encima de los 6.000 casos activos

Minuto de silencio por el asesinato de María Belén Fernández en Mos, en la Delegación del Gobierno en Madrid Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

De 6.155 a 6.149. Los casos activos de violencia machista en el sistema VioGén han bajado de forma prácticamente insignificante en Galicia, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio del Interior del primer mes del año. Actualmente en la comunidad hay seis casos menos que en diciembre, y también bajan los supervisados (de 277 a 259); en cambio son más los casos inactivos (de 42.369 a 42.644) y las víctimas (de 42.755 a 42.954).

Por niveles de riesgo, hay 5.207 con la protección más baja, 894 con riesgo medio y 48 con riesgo alto. Desaparecen las víctimas con un nivel extremo en la comunidad. De los casos activos, hay 2.824 con menores a cargo de la víctima y 86 en riesgo de sufrir violencia vicaria; es decir, ser maltratados por el agresor de su madre. Por provincias, hay 4 en nivel alto en A Coruña, 2 en Pontevedra y 1 en Ourense.

El número de concellos que están adheridos al sistema VioGén se mantiene en 68. Por provincias, hay 30 concellos adheridos en A Coruña, 6 en Lugo, 11 en Ourense y 21 en Pontevedra, según los datos publicados por el Ministerio del Interior. El último en incorporarse fue Mugardos, y solo hay uno en trámite para incorporarse, Cangas.

A nivel nacional, Interior tiene detectados 103.461 casos activos de víctimas de violencia machista, 481 menos que hace un mes. De ellos, 25 están en riesgo extremo, 933 en alto, 14.566 en medio y 87.937 en bajo. Por comunidades, el mayor número de casos activos está en Andalucía, con 27.506. Precisamente donde ha habido más mujeres asesinadas en lo que va de año: tres.

En Galicia, la primera víctima mortal por violencia machista de este 2026 ha sido María Belén Fernández, una mujer de 52 años que fue asesinada por su expareja el 1 de febrero en Mos. Se habían separado en diciembre, pero desde el entorno se explicaba que la relación que mantenían era cordial. Hasta el pasado domingo, cuando el agresor, de 67 años, la acuchilló en la vivienda familiar y después se suicidó.

Solo dos de cada diez mujeres asesinadas en Galicia habían denunciado previamente a su agresor Sara Pérez

La ley de violencia vicaria, al Consejo de Ministros

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció este miércoles que está negociando con otros ministerios llevar el anteproyecto de la ley de medidas en contra de la violencia vicaria al próximo Consejo de Ministros. «La ley de violencia vicaria ha pasado por un primer trámite en el Consejo de Ministros y esperamos llevarla al próximo. Es una ley pionera, no existe nada igual en ningún otro país de nuestro entorno y, por lo tanto, estamos avanzando sin referentes. Eso hace que sea una ley compleja», afirmó la ministra.

En cuanto a los crímenes machistas, Redondo señaló que «preocupa especialmente» la situación de Andalucía. La comunidad cerró el 2025 con 14 asesinatos por violencia de género de los 48 totales, y de los seis casos de este año, tres ocurrieron allí. En concreto, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, insistió en que «preocupa muchísimo» Málaga en particular, donde desde junio del 2025 han sido asesinadas seis mujeres.

Sobre las investigaciones interna y externa encargadas tras los fallos en las pulseras de control telemático para maltratadores, la ministra explicó que todavía no hay un resultado definitivo de las auditorías sobre el sistema Cometa. Sí reconoció, sin embargo, que los primeros datos revelan que «hay determinadas cosas que se pueden mejorar, que se siguen mejorando». Hace una semana Redondo anunció que en el próximo contrato, de 71 millones de euros, cambiarían las pulseras por tobilleras porque «son más fiables y menos manipulables».