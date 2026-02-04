El Tribunal Supremo anula un tercer fallo del magistrado Luís Villares por no ser imparcial

En el centro, Luís Villares, en una manifestación contra la privatización del hospital de Vigo durante la campaña del 2016 Oscar Vazquez

El Supremo ha anulado una tercera sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sobre el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque el magistrado Luís Villares formó parte de la sala que juzgó el caso. El alto tribunal considera que «se ha vulnerado el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías, en la vertiente de derecho a un juez imparcial».

Ya se habían publicado dos casos: el del recibo del IBI del 2019 y el del derecho de cobro por los tres meses que el hospital estuvo funcionando antes de que el Sergas le pagase el canon. El tercero se refiere al derecho que reclamaba la concesionaria porque el Sergas le impuso una rebaja en las tarifas del párking sin compensación. Todos deben volver a ser juzgados en el TSXG.

En el 2016, Villares fue candidato de En Marea a la presidencia de la Xunta y en los cuatro años siguientes fue diputado y líder de ese partido. En ese tiempo, se manifestó en público contra el modelo elegido por la Xunta para construir el hospital, participó en manifestaciones y firmó iniciativas parlamentarias pidiendo su rescate. Esos posicionamientos hacen que su imparcialidad esté «contaminada».